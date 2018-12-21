Увага! Зупинимо корупцію разом Суспільство | 21-12-2018, 10:40 0 90

Фахівці відділу з питань запобігання та виявлення корупції Закарпатської митниці ДФС нагадують про відповідність за пропозицію, обіцянку або надання неправомірної вигоди службовим особам.

Пропозиція чи обіцянка службовій особі надати їй або третій особі неправомірну вигоду, а так само надання такої вигоди за вчинення чи невчинення службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища – караються штрафом від п'ятисот до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Пропозиція чи обіцянка службовій особі надати їй або третій особі неправомірну вигоду вчинені повторно, – караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років із штрафом від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, з конфіскацією майна або без такої.

У відомстві зазначають, якщо неправомірна вигода надавалася службовій особі, яка займає відповідальне становище, або вчинені за попередньою змовою групою осіб, – караються позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

ДФС у Закарпатській області

