Для діток організували свято з нагоди Дня святого Миколая...

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: п'ятниця, 21/12/2018 Синоптики застерігають про погіршення погодних умов...>> За вчорашній день інспектори з паркування виписали 97 постанов...>> Відбувся публічний звіт управління молоді та спорту ЛМР про роботу у 2018 році...>> У Львові обговорили створення сучасного музейно-виставкового простору...>> Внаслідок пожежі у квартирі постраждала жінка...>> Розклад Різдвяних богослужінь у римо-католицьких храмах Львова...>> Працівники органів ДФС Закарпаття – перші в обласномутурнірі з міні-футболу...>> Підсумки 2018 року: благоустрій...>> Президентом Генеральної асамблеї CIOFF Україна обрано Андрія Сидора...>> Облаштування підземного майданчику для збору ТПВ на пл. Соборній триває: сьогодні вночі встановлять металеві контейнери...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Гриценко про напад на нього: Це і є твоя мобілізація, Петре?...
 >>> 
Клімкін пояснив, чому не треба розривати дипвідносини з РФ...
 >>> 
Олександр Ганущин прозвітував про третій рік роботи Львівської обласної ради VІІ скликання...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
На Львівщині засудили чергового грабіжника...
21-12-2018, 15:16  >>> 
На Львівщині четверо іноземців-розбійників постануть перед судом...
21-12-2018, 15:15  >>> 
Львів’янин, якого підозрюють у побитті до смерті знайомого, опинився на лаві підсудних...
20-12-2018, 10:49  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Програма стоматологічної допомоги дітям і пільговим категоріям населення діятиме у Львові й в наступному році...
20-12-2018, 14:50  >>> 
«Найсучасніше обладнання, найвищого світового рівня сьогодні є тут, в нашій лікарні», — А. Садовий під час відвідин дитячої лікарні на вул. П. Орлика...
17-12-2018, 13:57  >>> 
З початку року на кір захворіли майже 47 тисяч людей - МОЗ...
12-12-2018, 07:28  >>> 

Для діток організували свято з нагоди Дня святого Миколая

Суспільство | 21-12-2018, 13:59Коментарів: 0 0 Переглядів: 94 94    
Вчора, 20 грудня, управління «Служба у справах дітей» Львівської міської ради провело захід до Дня святого Миколая — «Святий Миколай в кожну оселю». Його метою було подарувати дітям-сиротам, та дітям, позбавленим батьківського піклування, радість і відчуття свята.
Для діток організували свято з нагоди Дня святого Миколая

«150 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, переглянули міні-мюзикл „Рукавичка“ у Львівській національній філармонії. По закінченню заходу кожна дитина отримала від св. Миколая подарунковий набір, що стало приємним доповненням до святкового настрою», — розповіли в управлінні «Служба у справах дітей» ЛМР.

Управління «Служба у справах дітей» Львівської міської ради висловлює щиру подяку адміністрації Львівської національної філармонії та педагогам, учням Лапаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені Героя України Георгія Кірпи — за допомогу у проведені свята для діток.
   Новини по темі: Суспільство
Відтепер реєструвати дитину у садочок можна буде з першого робочого дня вересня...
21-12-2018, 16:02  >>> 
Рада Єпископів Львова звернулась до керівництва держави щодо згубного впливу грального бізнесу...
21-12-2018, 15:17  >>> 
В УКУ студенти організовують Святвечір для потребуючих. Шукають волонтерів...
21-12-2018, 14:00  >>> 
Для діток організували свято з нагоди Дня святого Миколая...
21-12-2018, 13:59  >>> 
Залізниця призначила на свята ще 29 потягів...
21-12-2018, 10:42  >>> 
Увага! Зупинимо корупцію разом...
21-12-2018, 10:40  >>> 
У результаті вибуху на шахті в Чехії загинули 13 осіб, більшість жертв – поляки...
21-12-2018, 09:37  >>> 
   АктуальноАктуально
ПЕРШИМИ ВИФЛЕЄМСЬКИЙ ВОГОНЬ МИРУ ЗУСТРІЛИ ПРИКОРДОННИКИ...
19-12-2018, 17:06  >>> 
Теракт у Страсбурзі: кількість загиблих зросла до п'яти...
17-12-2018, 06:35  >>> 
В новорічну ніч на Сихові відбудеться відеопроекція і виступ гурту «Ягоди»...
11-12-2018, 12:44  >>> 
   ПолітикаПолітика
Президентом Генеральної асамблеї CIOFF Україна обрано Андрія Сидора...
21-12-2018, 16:06  >>> 
Трамп наказав готувати виведення половини військ з Афганістану - ЗМІ...
21-12-2018, 09:33  >>> 
ГПУ: Активи Азарова досі арештовані...
21-12-2018, 09:32  >>> 
   Діловий світДіловий світ
До уваги платників податку на прибуток!...
21-12-2018, 15:18  >>> 
Україна отримала перший транш за новою угодою з МВФ...
21-12-2018, 10:43  >>> 
Офіційний курс: за два дні гривня зміцнилася майже на 30 копійок...
21-12-2018, 09:36  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Відтепер реєструвати дитину у садочок можна буде з першого робочого дня вересня...
21-12-2018, 16:02  >>> 
Рада Єпископів Львова звернулась до керівництва держави щодо згубного впливу грального бізнесу...
21-12-2018, 15:17  >>> 
В УКУ студенти організовують Святвечір для потребуючих. Шукають волонтерів...
21-12-2018, 14:00  >>> 
   ВладаВлада
Президент Угорщини підписав "рабський закон", який став причиною масових протестів...
21-12-2018, 08:12  >>> 
Держдеп хоче, щоб саміт Трампа з Кім Чен Ином пройшов на початку 2019 року...
21-12-2018, 04:51  >>> 
Керівник Золочівської місцевої прокуратури прозвітував на сесії районної ради...
20-12-2018, 11:50  >>> 
   КультураКультура
Мер Львова зустрівся зі Святійшим Патріархом Філаретом...
21-12-2018, 16:04  >>> 
Римо-католицька парафія запрошує на святкування Різдва...
21-12-2018, 13:57  >>> 
В УПЦ МП заявили, що не змінюватимуть назву і пояснили чому...
21-12-2018, 00:58  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
18:06 Синоптики застерігають про погіршення погодних умов
18:06 За вчорашній день інспектори з паркування виписали 97 постанов
18:05 Відбувся публічний звіт управління молоді та спорту ЛМР про роботу у 2018 році
18:04 У Львові обговорили створення сучасного музейно-виставкового простору
18:03 Внаслідок пожежі у квартирі постраждала жінка
18:02 Розклад Різдвяних богослужінь у римо-католицьких храмах Львова
16:38 Працівники органів ДФС Закарпаття – перші в обласномутурнірі з міні-футболу
16:14 Підсумки 2018 року: благоустрій
16:06 Президентом Генеральної асамблеї CIOFF Україна обрано Андрія Сидора
16:05 Облаштування підземного майданчику для збору ТПВ на пл. Соборній триває: сьогодні вночі встановлять металеві контейнери

   Анонси
У неділю відбудеться благодійний концерт «Пісні бабці Стефи»...
18-12-2018, 16:37  >>> 
!!! АНОНС !!!...
18-12-2018, 12:09  >>> 
Львівська політехніка відзначає кращих студентів-дослідників та розробників...
18-12-2018, 10:46  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования