Для діток організували свято з нагоди Дня святого Миколая Суспільство | 21-12-2018, 13:59 0 94 Вчора, 20 грудня, управління «Служба у справах дітей» Львівської міської ради провело захід до Дня святого Миколая — «Святий Миколай в кожну оселю». Його метою було подарувати дітям-сиротам, та дітям, позбавленим батьківського піклування, радість і відчуття свята.





«150 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, переглянули міні-мюзикл „Рукавичка“ у Львівській національній філармонії. По закінченню заходу кожна дитина отримала від св. Миколая подарунковий набір, що стало приємним доповненням до святкового настрою», — розповіли в управлінні «Служба у справах дітей» ЛМР.



Управління «Служба у справах дітей» Львівської міської ради висловлює щиру подяку адміністрації Львівської національної філармонії та педагогам, учням Лапаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені Героя України Георгія Кірпи — за допомогу у проведені свята для діток.