В УКУ студенти організовують Святвечір для потребуючих. Шукають волонтерів Суспільство | 21-12-2018, 14:00 0 75 На філософсько-богословському факультеті УКУ 6 січня 2019 року відбудеться Святвечір для потребуючих. Розпочнеться подія о 14.00 святковим Богослужінням. Про це інформує «Духовна велич Львова».



Організатори очікують у гості понад 150 осіб. Також — відвідають зі святковими стравами установи Львова, де перебувають люди у скрутному матеріальному становищі.



«Потребуючі — це не лише ті, яким необхідна матеріальна підтримка, але й люди, які обмежені у спілкуванні, — зауважив організатор акції Назарій Петрів, аспірант кафедри церковної історії УКУ. — Тому ми хочемо провести оцей спільний час очікування народження Спасителя і створити таку велику християнську родину на базі УКУ».



Щоб організувати таку масштабну подію, необхідна допомога волонтерів. Їхня поміч знадобиться 5−6 січня для розміщення стільців та столів, а також для декорування залу.



Для запису у волонтери звертатись за номером телефону: 096 27 40 477 — Назарій Петрів.