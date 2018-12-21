Рада Єпископів Львова звернулась до керівництва держави щодо згубного впливу грального бізнесу Суспільство | 21-12-2018, 15:17 0 103 Рада Єпископів Львова звернулась до Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, Президента України, Прем’єр-міністра України, Голови Верховної Ради України щодо згубного впливу грального бізнесу.

Подаємо текст звернення:



Український народ живе в час, коли ми захищаємо нашу землю від ворожого втручання. Така ситуація приносить у наші сім’ї та родини страждання, хворобу, а в не одну — і смерть. Це важкий для нас час. Але в боротьбі із зовнішнім ворогом ми забуваємо про ворога внутрішнього. Тривога і біль наповнюють наші серця, коли ми бачимо, яку непоправну шкоду завдає нашому народові фактичне мародерство організаторів грального бізнесу в Україні.



З радістю та надією ми сприйняли постанову у 2009 році Верховною Радою України першої редакції Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні». Це рішення зупинило дію закладів із гральними автоматами, казино та будь-яких азартних ігор, які передбачають значні фінансові вкладення. Здавалося би, що для багатьох з’явилася надія позбутися впливу цього «демона» у своїх сім’ях.



Однак, цей закон не діє на практиці. У нашому місті кількість гральних закладів поширилася настільки, що нагадує «метастази», які гублять моральний та матеріальний добробут нації.



Хоча на законодавчому рівні гральний бізнес зупинив свій обіг, все ж привид замаскувався, видаючи себе у вигляді невинної розваги. Гадаємо, що варто звернути увагу на віртуальні азартні ігри та лотереї. Із розвитком цифрових технологій маємо випадки, коли нам пропонують зіграти у віртуальне казино чи клацнути на автомати, скориставшись перерахунком коштів з особистої картки. Особливо ця заманлива пропозиція з’являється тоді, коли переглядаємо відео у мережі або читаємо тексти. В цьому контексті актуальними є слова зі Святого Письма: «Отож умертвіть…: розпусту, нечисть, пристрасть, лиху пожадливість, та зажерливість, що вона ідолослуження, бо гнів Божий приходить за них на неслухняних» (Колосян 3:5−6). Бо ж коли ми купуємося на солодкі пропозиції віртуальних азартних клубів, то заперечуємо в собі християнську ідентичність, адже Господь не любить жадібних.



Господь навчає нас здобувати щоденний хліб, використовуючи свої таланти, здібності, наполегливу працю. Ілюзія примарного щастя відвертає нас від обличчя Бога, віддаючи в лещата лукавого. Тому звертаємося до членів Всеукраїнської Ради Церков та релігійних організацій, Президента України, Прем’єр-міністра України, Голови Верховної Ради України та представників української влади ще раз підняти це питання в українському суспільстві та долучитися до боротьби з проблемою лотерейного бізнесу і блокування віртуальних азартних ігор.



Віримо, що за підтримки Церкви наша Держава може справді досягнути багато. Головне — чути один одного, відчувати біль один одного, не залишатися осторонь проблем, не бути байдужим і пам’ятати, що життя не закінчується у зоні власного комфорту та в межах тимчасового земного існування. Сподіваємося, що наші спільні зусилля допоможуть усвідомити кожному українцю відповідальність за свої дії та їх наслідки.



Звернення підписали: Високопреосвященний Ігор, Архиєпископ і Митрополит Львівський Української Греко-католицької Церкви, Високопреосвященний Макарій, Митрополит Львівський Православної Церкви України, Високопреосвященний Димитрій, Митрополит Львівський і Сокальський Православної Церкви України, Високопреосвященний Архиєпископ Мечислав, Митрополит Львівський Римсько-католицької Церкви, Високопреосвященний Філарет, Архиєпископ Львівський і Галицький Української Православної Церкви, Володимир Якимів, старший пресвітер Церкви Християн віри євангельської у Львівській області, Архимадрит Ісагак Погосян, настоятель Катедрального собору Успення Пресвятої Богородиці Української Єпархії Вірменської Апостольської Церкви.



