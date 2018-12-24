На західній ділянці кордону на в’їзд в Україну автомобільні затори Суспільство | 23-12-2018, 11:55 0 181



Державна прикордонна служба України для забезпечення комфортного, безпечного та максимально швидкого перетину кордону громадянами вживає всі необхідні заходи. Наразі НА ВИЇЗД З УКРАЇНИ забезпечено безперебійний пропуск осіб та транспортних засобів. ЧЕРГ НА КОРДОНІ НЕМАЄ.



Одночасно інформуємо всіх подорожуючих та автоперевізників враховувати ситуацію, що склалася на ранок 23 грудня на кордоні НА В’ЇЗД В УКРАЇНУ.



Адже у пунктах попуску на в’їзд в Україну почали утворюватися черги з автомобілів, особливо на українсько-польському кордоні. Це пов’язано з тим, що багато подорожуючих планують потрапити напередодні Різдва за Григоріанським календарем до своїх рідних та близьких, і ті, хто поїхав за кордон на заробітки або навчання, повертаються на свята додому.



Інформуємо, що зараз на західній ділянці кордону НА В’ЇЗД В УКРАЇНУ ІЗ СУСІДНІХ КРАЇН, зокрема



на кордоні з Польщею:



пункт пропуску «Ягодин»- 700 легкових та 400 вантажівок;



«Краківець» - 800 легкових, 330 вантажних, 27 автобусів;



«Устилуг» - 150 легкових автомобілів;



«Угринів» -200 легковиків;



«Рава-Руська» -150 легкових та 160 вантажних автомобілів;



«Грушів» -200 легкових;



«Шегині» - 230 легкових, 150 вантажних, 15 автобусів;



«Смільниця» - 220 легкових авто.



На кордоні з Угорщиною:



«Тиса» - 150 легкових;



«Вилок»- 50 легкових.



На кордоні зі Словаччиною:



«Ужгород»-100 легкових.



На кордоні з Румунією –



«Порубне» - 95 вантажівок.



Просимо подорожуючих врахувати цю інформацію та обирати максимально розвантажений напрямок руху.









