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На західній ділянці кордону на в’їзд в Україну автомобільні затори
|Суспільство | 23-12-2018, 11:55
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Державна прикордонна служба України для забезпечення комфортного, безпечного та максимально швидкого перетину кордону громадянами вживає всі необхідні заходи. Наразі НА ВИЇЗД З УКРАЇНИ забезпечено безперебійний пропуск осіб та транспортних засобів. ЧЕРГ НА КОРДОНІ НЕМАЄ.
Одночасно інформуємо всіх подорожуючих та автоперевізників враховувати ситуацію, що склалася на ранок 23 грудня на кордоні НА В’ЇЗД В УКРАЇНУ.
Адже у пунктах попуску на в’їзд в Україну почали утворюватися черги з автомобілів, особливо на українсько-польському кордоні. Це пов’язано з тим, що багато подорожуючих планують потрапити напередодні Різдва за Григоріанським календарем до своїх рідних та близьких, і ті, хто поїхав за кордон на заробітки або навчання, повертаються на свята додому.
Інформуємо, що зараз на західній ділянці кордону НА В’ЇЗД В УКРАЇНУ ІЗ СУСІДНІХ КРАЇН, зокрема
на кордоні з Польщею:
пункт пропуску «Ягодин»- 700 легкових та 400 вантажівок;
«Краківець» - 800 легкових, 330 вантажних, 27 автобусів;
«Устилуг» - 150 легкових автомобілів;
«Угринів» -200 легковиків;
«Рава-Руська» -150 легкових та 160 вантажних автомобілів;
«Грушів» -200 легкових;
«Шегині» - 230 легкових, 150 вантажних, 15 автобусів;
«Смільниця» - 220 легкових авто.
На кордоні з Угорщиною:
«Тиса» - 150 легкових;
«Вилок»- 50 легкових.
На кордоні зі Словаччиною:
«Ужгород»-100 легкових.
На кордоні з Румунією –
«Порубне» - 95 вантажівок.
Просимо подорожуючих врахувати цю інформацію та обирати максимально розвантажений напрямок руху.
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