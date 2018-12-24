У Києві згорів відомий ресторан Суспільство | 24-12-2018, 05:01 0 62 На Лісовому масиві в Києві сталася пожежа у ресторані



Про це повідомляє dtp.kiev.ua.



"НП в Києві: пожежа на лісовому. Шолом Алейхема, горить ресторан", - сказано у повідомленні.







За даними ЗМІ, горів ресторан "Чумацький шлях", однак у коментарях до повідомлення очевидці уточнюють, що це ресторан "Чумацький двір", що знаходиться на вулиці Кубанської України (Маршала Жукова), 6 А. На місці події працюють багато пожежних і швидких. Даних про постраждалих немає.