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У Києві згорів відомий ресторан

Суспільство | 24-12-2018, 05:01Коментарів: 0 0 Переглядів: 62 62    
На Лісовому масиві в Києві сталася пожежа у ресторані

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

"НП в Києві: пожежа на лісовому. Шолом Алейхема, горить ресторан", - сказано у повідомленні.



За даними ЗМІ, горів ресторан "Чумацький шлях", однак у коментарях до повідомлення очевидці уточнюють, що це ресторан "Чумацький двір", що знаходиться на вулиці Кубанської України (Маршала Жукова), 6 А. На місці події працюють багато пожежних і швидких. Даних про постраждалих немає.
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