На свята КПВВ на лінії розмежування функціонуватимуть без змін Суспільство | 24-12-2018, 05:02 0 52 КПВВ на лінії розмежування в період новорічно-різдвяних свят функціонуватимуть без змін.



Про це повідомляє прес-центр ООС.



Військові зазначають, що протягом останнього тижня зафіксовані численні порушення представниками підконтрольних Росії бойовиків режиму роботи КПВВ в районі операції Об’єднаних сил.



"Направляючи громадян через лінію розмежування після закінчення встановленого графіком часу роботи контрольних пунктів, проросійські найманці створювали потенційну загрозу для життя та здоров’я громадян, провокуючи залишення їх на ночівлю в так званій "сірій зоні", - йдеться у повідомленні.



У зв’язку з цим, за даними військових, за останній тиждень прикордонними нарядами після закінчення роботи КПВВ додатково оформлено та пропущено через лінію розмежування близько 1,5 тисячі громадян.



Командування ООС наголошує, що контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії розмежування працюють щоденно без вихідних, контрольно-перевірочні заходи здійснюються, згідно із зимовим графіком, з 08.00 до 17.00. Такий режим роботи буде незмінним протягом всього періоду новорічно-різдвяних свят.



"Будь яка інформація щодо закриття КПВВ в новорічно-різдвяні свята є недостовірною та фейковою", - наголосили у прес-центрі ООС.