   
MediaStar Logo
   Сьогодні: понеділок, 24/12/2018 Генсек ОБСЄ заявив, що Росія буде надавати військову допомогу бойовикам ОРДЛО...>> Трамп планував виведення військ з Сирії 2 роки...>> На свята КПВВ на лінії розмежування функціонуватимуть без змін...>> У Києві згорів відомий ресторан...>> На західній ділянці кордону на в’їзд в Україну автомобільні затори...>> Районні комісії проводять обстеження ярмарків щодо стану протипожежної безпеки...>> Сьогодні проходять вибори у 5-ти ОТГ Львівщини...>> Усі ми єдині у захисті своєї Української держави, - Святійший і Блаженнійший Філарет І...>> Синоптики застерігають про погіршення погодних умов...>> За вчорашній день інспектори з паркування виписали 97 постанов...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Гриценко про напад на нього: Це і є твоя мобілізація, Петре?...
 >>> 
Клімкін пояснив, чому не треба розривати дипвідносини з РФ...
 >>> 
Олександр Ганущин прозвітував про третій рік роботи Львівської обласної ради VІІ скликання...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
На Львівщині засудили чергового грабіжника...
21-12-2018, 15:16  >>> 
На Львівщині четверо іноземців-розбійників постануть перед судом...
21-12-2018, 15:15  >>> 
Львів’янин, якого підозрюють у побитті до смерті знайомого, опинився на лаві підсудних...
20-12-2018, 10:49  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Програма стоматологічної допомоги дітям і пільговим категоріям населення діятиме у Львові й в наступному році...
20-12-2018, 14:50  >>> 
«Найсучасніше обладнання, найвищого світового рівня сьогодні є тут, в нашій лікарні», — А. Садовий під час відвідин дитячої лікарні на вул. П. Орлика...
17-12-2018, 13:57  >>> 
З початку року на кір захворіли майже 47 тисяч людей - МОЗ...
12-12-2018, 07:28  >>> 

На свята КПВВ на лінії розмежування функціонуватимуть без змін

Суспільство | 24-12-2018, 05:02Коментарів: 0 0 Переглядів: 52 52    
КПВВ на лінії розмежування в період новорічно-різдвяних свят функціонуватимуть без змін.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

Військові зазначають, що протягом останнього тижня зафіксовані численні порушення представниками підконтрольних Росії бойовиків режиму роботи КПВВ в районі операції Об’єднаних сил.

"Направляючи громадян через лінію розмежування після закінчення встановленого графіком часу роботи контрольних пунктів, проросійські найманці створювали потенційну загрозу для життя та здоров’я громадян, провокуючи залишення їх на ночівлю в так званій "сірій зоні", - йдеться у повідомленні.

У зв’язку з цим, за даними військових, за останній тиждень прикордонними нарядами після закінчення роботи КПВВ додатково оформлено та пропущено через лінію розмежування близько 1,5 тисячі громадян.

Командування ООС наголошує, що контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії розмежування працюють щоденно без вихідних, контрольно-перевірочні заходи здійснюються, згідно із зимовим графіком, з 08.00 до 17.00. Такий режим роботи буде незмінним протягом всього періоду новорічно-різдвяних свят.

"Будь яка інформація щодо закриття КПВВ в новорічно-різдвяні свята є недостовірною та фейковою", - наголосили у прес-центрі ООС.
   Новини по темі: Суспільство
На свята КПВВ на лінії розмежування функціонуватимуть без змін...
24-12-2018, 05:02  >>> 
У Києві згорів відомий ресторан...
24-12-2018, 05:01  >>> 
На західній ділянці кордону на в’їзд в Україну автомобільні затори...
23-12-2018, 11:55  >>> 
Відтепер реєструвати дитину у садочок можна буде з першого робочого дня вересня...
21-12-2018, 16:02  >>> 
Рада Єпископів Львова звернулась до керівництва держави щодо згубного впливу грального бізнесу...
21-12-2018, 15:17  >>> 
В УКУ студенти організовують Святвечір для потребуючих. Шукають волонтерів...
21-12-2018, 14:00  >>> 
Для діток організували свято з нагоди Дня святого Миколая...
21-12-2018, 13:59  >>> 
   АктуальноАктуально
Усі ми єдині у захисті своєї Української держави, - Святійший і Блаженнійший Філарет І...
21-12-2018, 22:39  >>> 
ПЕРШИМИ ВИФЛЕЄМСЬКИЙ ВОГОНЬ МИРУ ЗУСТРІЛИ ПРИКОРДОННИКИ...
19-12-2018, 17:06  >>> 
Теракт у Страсбурзі: кількість загиблих зросла до п'яти...
17-12-2018, 06:35  >>> 
   ПолітикаПолітика
Генсек ОБСЄ заявив, що Росія буде надавати військову допомогу бойовикам ОРДЛО...
24-12-2018, 05:05  >>> 
Президентом Генеральної асамблеї CIOFF Україна обрано Андрія Сидора...
21-12-2018, 16:06  >>> 
Трамп наказав готувати виведення половини військ з Афганістану - ЗМІ...
21-12-2018, 09:33  >>> 
   Діловий світДіловий світ
До уваги платників податку на прибуток!...
21-12-2018, 15:18  >>> 
Україна отримала перший транш за новою угодою з МВФ...
21-12-2018, 10:43  >>> 
Офіційний курс: за два дні гривня зміцнилася майже на 30 копійок...
21-12-2018, 09:36  >>> 
   СуспільствоСуспільство
На свята КПВВ на лінії розмежування функціонуватимуть без змін...
24-12-2018, 05:02  >>> 
У Києві згорів відомий ресторан...
24-12-2018, 05:01  >>> 
На західній ділянці кордону на в’їзд в Україну автомобільні затори...
23-12-2018, 11:55  >>> 
   ВладаВлада
Трамп планував виведення військ з Сирії 2 роки...
24-12-2018, 05:04  >>> 
Президент Угорщини підписав "рабський закон", який став причиною масових протестів...
21-12-2018, 08:12  >>> 
Держдеп хоче, щоб саміт Трампа з Кім Чен Ином пройшов на початку 2019 року...
21-12-2018, 04:51  >>> 
   КультураКультура
Мер Львова зустрівся зі Святійшим Патріархом Філаретом...
21-12-2018, 16:04  >>> 
Римо-католицька парафія запрошує на святкування Різдва...
21-12-2018, 13:57  >>> 
В УПЦ МП заявили, що не змінюватимуть назву і пояснили чому...
21-12-2018, 00:58  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
05:05 Генсек ОБСЄ заявив, що Росія буде надавати військову допомогу бойовикам ОРДЛО
05:04 Трамп планував виведення військ з Сирії 2 роки
05:02 На свята КПВВ на лінії розмежування функціонуватимуть без змін
05:01 У Києві згорів відомий ресторан
11:55 На західній ділянці кордону на в’їзд в Україну автомобільні затори
11:54 Районні комісії проводять обстеження ярмарків щодо стану протипожежної безпеки
11:53 Сьогодні проходять вибори у 5-ти ОТГ Львівщини
22:39 Усі ми єдині у захисті своєї Української держави, - Святійший і Блаженнійший Філарет І
18:06 Синоптики застерігають про погіршення погодних умов
18:06 За вчорашній день інспектори з паркування виписали 97 постанов

   Анонси
У неділю відбудеться благодійний концерт «Пісні бабці Стефи»...
18-12-2018, 16:37  >>> 
!!! АНОНС !!!...
18-12-2018, 12:09  >>> 
Львівська політехніка відзначає кращих студентів-дослідників та розробників...
18-12-2018, 10:46  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования