Потяг Рахів-Київ застряг у полі в Тернопільській області Суспільство | 24-12-2018, 07:30 0 106 Пасажирський потяг 358Л, який їхав з Рахова до Києва, застряг у полі в Тернопільській області.



Про це повідомляє Громадське.



"Від 8-ї години просто стоїмо в полі. Я телефонувала на гарячу лінію Укрзалізниці, але там сказали, що відповідь на скаргу треба чекати 14 днів", — сказала журналістка Громадського Уляна Бойчук, яка їхала цим поїздом.



Залізничники повідомили, що потяг не може проїхати, адже ремонтна бригада не забрала з колій приладдя. За словами начальника потяга, туди має приїхати локомотив, прибрати усе з колій — і тоді потяг рушить.



"У потязі працює туалет, є вода та тепло. Люди сплять. У сусідньому купе чула, як мати сказала дитині: "Не їж всі бутерброди, бо не відомо, скільки ще стояти будемо", — розповіла Бойчук.



Провідниця в одному з вагонів порадила тим, хто запізнюється, по прибуттю на вокзал Києва звернутися до чергового.



Потяг 358Л мав приїхати до Києва о 06:34 ранку.