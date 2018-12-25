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Потяг Рахів-Київ застряг у полі в Тернопільській області

Суспільство | 24-12-2018, 07:30Коментарів: 0 0 Переглядів: 106 106    
Пасажирський потяг 358Л, який їхав з Рахова до Києва, застряг у полі в Тернопільській області.

Про це повідомляє Громадське.

"Від 8-ї години просто стоїмо в полі. Я телефонувала на гарячу лінію Укрзалізниці, але там сказали, що відповідь на скаргу треба чекати 14 днів", — сказала журналістка Громадського Уляна Бойчук, яка їхала цим поїздом.

Залізничники повідомили, що потяг не може проїхати, адже ремонтна бригада не забрала з колій приладдя. За словами начальника потяга, туди має приїхати локомотив, прибрати усе з колій — і тоді потяг рушить.

"У потязі працює туалет, є вода та тепло. Люди сплять. У сусідньому купе чула, як мати сказала дитині: "Не їж всі бутерброди, бо не відомо, скільки ще стояти будемо", — розповіла Бойчук.

Провідниця в одному з вагонів порадила тим, хто запізнюється, по прибуттю на вокзал Києва звернутися до чергового.

Потяг 358Л мав приїхати до Києва о 06:34 ранку.
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