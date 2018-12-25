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ООС: Добу трималась тиша, зранку бойовики відкрили вогонь в районі Пісків
|Суспільство | 24-12-2018, 08:41
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|Минулої доби російські окупаційні війська на Донбасі не порушували режим припинення вогню.
Про це повідомляє прес-центр ООС.
Протягом минулого дня жоден український військовий не постраждав.
За даними розвідки, 23 грудня внаслідок невмілого поводження зі зброєю в ході заходів бойової підготовки один окупант загинув, та двоє отримали поранення.
Протягом поточної доби ворог відкрив вогонь по позиціях українських військових з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів в районі селища Піски на Донецькому напрямку.
Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил протягом поточної доби немає.
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