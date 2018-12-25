ООС: Добу трималась тиша, зранку бойовики відкрили вогонь в районі Пісків Суспільство | 24-12-2018, 08:41 0 106 Минулої доби російські окупаційні війська на Донбасі не порушували режим припинення вогню.



Про це повідомляє прес-центр ООС.



Протягом минулого дня жоден український військовий не постраждав.



За даними розвідки, 23 грудня внаслідок невмілого поводження зі зброєю в ході заходів бойової підготовки один окупант загинув, та двоє отримали поранення.



Протягом поточної доби ворог відкрив вогонь по позиціях українських військових з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів в районі селища Піски на Донецькому напрямку.



Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил протягом поточної доби немає.