Росіяни вважають відкриття Керченського мосту подією року Суспільство | 24-12-2018, 10:14 0 106 Більшість росіян вважають відкриття Керченського мосту однією з найважливіших подій 2018 року.



Про це свідчать опубліковані в понеділок результати опитування "Левада-Центру", проведеного 13-19 грудня.



На питання "Які з перерахованих подій 2018 року, що минає ви вважаєте найважливішими?" 47% респондентів відповіли "відкриття Кримського мосту".





Також 46% назвали пенсійну реформу в країні, 37% - вибори президента РФ і 36% - проведення Чемпіонату світу з футболу в Росії.



34% назвали серед найважливіших подій пожежу в торговому центрі "Зимова вишня" в Кемерові, 28% - масове вбивство у Керченському політехнічному коледжі.



25% відзначили як найважливішу подію "конфлікт у Керченській протоці" і введення воєнного стану в Україні.



Разом з тим, на питання, яким виявився для Росії 2018 рік у порівнянні з попереднім, 45% відповіли, що він став важчим, 11% - що легшим, і 44% - таким самим, як попередній.



Зазначається, що опитування проведене 13-19 грудня 2018 року за репрезентативною всеросійською вибіркою міського та сільського населення обсягом 1600 осіб віком від 18 років і старше в 136 населених пунктах, 52 суб'єктах РФ.



Дослідження проводиться вдома у респондента методом особистого інтерв'ю.



Респондентам пропонувалася картка, і вони могли обрати більше однієї відповіді або назвати свою.