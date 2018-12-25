Виробник гармат продавав старі стволи як нові й купував ліхтарі у 47 разів дорожче Суспільство | 24-12-2018, 13:28 0 93 Конструкторське бюро "Артилерійське озброєння", що виготовляє стволи для різних видів зброї, у 2015-2016 роках проводило махінації з державним оборонним замовленням.



Як пише в статті для "Української правди" голова експертної організації StateWatch Гліб Канєвський, "Артозброєння" єдине в Україні виготовляє стволи для різних видів зброї.



"Після агресії на Донбасі підприємство отримало нові контракти від держави і нове керівництво. В структурі КБ "Артозброєння" з'явився бізнесмен з-поза системи – молодий енергійний управлінець Вадим Штепенко, який за два роки отримав посаду директора бюро", - йдеться у тексті.



Штепенко очолював КБ "Артозброєння" півтора роки.



Зазначається, що "Артилерійське озброєння" отримало державне замовлення на створення гармат до танків та мінометів.



"Загалом гроші з оборонного контракту витрачалися за двома схемами. Перша полягала у продажу старих товарів як нових іншим державним заводам. Друга – у завищеній ціні при закупівлі запчастин", - йдеться у тексті.



Так, у кінці 2015 року між КБ "Артозброєння" та харківським заводом ім. В.О. Малишева, який спеціалізується на виготовленні танків, було укладено угоду на постачання артилерійських систем та танкових стволів для Збройних сил.



Загалом завод Малишева сплатив 27,5 мільйона гривень за нібито новенькі стволи, які буцімто того ж року виготовило конструкторське бюро.



"Але на арені з’явилося третє державне підприємство – Київський бронетанковий завод. Останній продав "Артозброєнню" радянські іржаві стволи, які десятиріччями чекали на свій час. Після відчищення іржі, невеличкого фарбування і підробки документів, як встановили потім слідчі, старі стволи і відвантажили до Харкова з приставкою "нові". Фактично із 27,5 мільйонів майже половина була сплачена за повітря", - пише автор.



Крім того, протягом 2016 року КБ "Артозброєння" уклало кілька угод з приватними фірмами, зокрема з Торговим домом "Укрспецпром" на постачання різних труб, трансформаторів та запчастин.



"Після внутрішнього аудиту, проведеного службою безпеки "Укроборонпрому", даною співпрацею зацікавилися одразу і детективи НАБУ, і вже згадані слідчі поліції. За версією слідства "Артозброєння" отримало збитків на 2,6 мільйона гривень", - йдеться у тексті.



Так, конструкторське бюро переплатило 1,4 мільйона гривень компанії "Пром-Технологія" за поставлені трансформатори та шафи до них.



Фірма ТОВ "Оцелот" продала "Артозброєнню" динамічні ліхтарі, які можна встановити також на міномети, по 1,4 тис грн за штуку. У той час, коли такі самі продавалися в будмаркетах по 29 грн, тобто в 47,6 разів дешевше.



У червні 2016 року КБ "Артозброєння" та ТД "Укрспецкор" уклали угоду на 1,8 мільйона гривень на постачання спеціальних труб за ціною по 12,5 тис грн за штуку. У безпосереднього виробника такі труби продавали по 4,5 тис грн.



Як зазначає автор, сам Штепенко уникає публічної відповіді на питання щодо перебігу розслідувань. Телефони підконтрольних йому херсонських фірм не відповідають. А в листах екс-директора до суду як адреса проживання фігурує індекс міста Севастополь.