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На Яворівщині вшанували пам'ять Героя Небесної Сотні Романа Варениці

Суспільство | 24-12-2018, 15:10Коментарів: 0 0 Переглядів: 135 135    

У неділю, 23 грудня, на Яворівщині вшанували пам'ять героя Небесної Сотні Романа Варениці. Масшабний проект «Мрії героїв не вмирають» відбувся з нагоди 40-річчя новітнього Героя.
Відтак, у селі Старий Яр, де народився герой, відслужили службу божу та поклали квіти до могили.
«На Львівщині з понад двох мільйонів мешканців, мабуть, кожен другий був учасником Революції Гідності. Майдан Львова демонстрував Києву, що Західна Україна не хоче жити при злочинній владі. Майдан у Києві демонстрував усьому світові, що Україна знає яким шляхом іти та прагне змін. До столиці  їхали найкращі, і одним з них був Роман. Сьогодні найкращою пам`ятю  та дякою подвигу Небесної Сотні буде те, що кожен на своєму місці щоденно виконуватиме свою роботу. Лише коли ми разом будемо працювати над добробутом нашої держави, ми зможемо досягти успіху», - зазначив заступник директора депаратменту соціального захисту населення Львівської ОДА Віктор Степанюк.
В межах відзначення пам’яті героя відбулась ІІІ районний турнір із шашок, виставка дитячих малюнків «Майбутнє України очима дітей» та мистецький проект за участі творчих колективів Яворівщини.
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