У ДСНС попередили про небезпеку лавин у Карпатах Суспільство | 25-12-2018, 08:07 0 115 Українські рятувальники попередили про небезпеку сходження снігових лавин у Карпатах та зсувів снігу на дороги.



Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Укргідрометцентру.



Зазначається, що 25 грудня у високогір'ї Івано-Франківської і Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека 3-го рівня.



У ДСНС додали, що у гірських районах центральної та схiдної частин Закарпаття є загроза зсувiв снiгу на дороги.



Нагадаємо:



25 грудня на більшій частині території країни очікуються сніг і хуртовини.

У країні прогнозуються складні погодні умови: сніг, місцями сильний сніг, хуртовини (у східних регіонах, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях - сильний мокрий сніг, подекуди з дощем, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь), у західній частині країни і в Одеській області - переважно слабкий сніг.

Температура вночі 3-8°, вдень 1-6° морозу; на півдні, сході та Дніпропетровської області протягом доби від 3° морозу до 2° тепла.