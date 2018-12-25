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У ДСНС попередили про небезпеку лавин у Карпатах
|Суспільство | 25-12-2018, 08:07
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|Українські рятувальники попередили про небезпеку сходження снігових лавин у Карпатах та зсувів снігу на дороги.
Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Укргідрометцентру.
Зазначається, що 25 грудня у високогір'ї Івано-Франківської і Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека 3-го рівня.
У ДСНС додали, що у гірських районах центральної та схiдної частин Закарпаття є загроза зсувiв снiгу на дороги.
Нагадаємо:
25 грудня на більшій частині території країни очікуються сніг і хуртовини.
У країні прогнозуються складні погодні умови: сніг, місцями сильний сніг, хуртовини (у східних регіонах, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях - сильний мокрий сніг, подекуди з дощем, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь), у західній частині країни і в Одеській області - переважно слабкий сніг.
Температура вночі 3-8°, вдень 1-6° морозу; на півдні, сході та Дніпропетровської області протягом доби від 3° морозу до 2° тепла.
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