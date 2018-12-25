Російські космонавти заявили, що дірку у кораблі "Союз" просвердлили зсередини Суспільство | 25-12-2018, 08:08 0 134 Російські космонавти Сергій Прокоп'єв і Олег Артем'єв заявили на прес-конференції, що виявлений у серпні отвір в обшивці космічного корабля "Союз" на МКС просвердлили зсередини.



Про це вони сказали після бесіди зі слідчими органами і технічними фахівцями, передає "Радіо Свобода".



Прокоп'єв повідомив, що слідчі обстежують зразки, які він і його космонавт Олег Кононенко отримали під час виходу в космос 12 серпня.



За словами космонавта, отвір дійсно починався зсередини, але сказати, коли і за яких обставин його могли зробити, зможе тільки слідство. Зразки передали лабораторії ФСБ для обстеження.



Нагадаємо:



Витік повітря на МКС стався в кінці серпня. Космонавти перевірили всі відсіки і знайшли мікротріщину в російському кораблі "Союз МС-09". Вона була в побутовому відсіку, а не в спусковому апараті.

Тріщина не загрожувала поверненню космічного корабля на Землю. Увечері наступного дня російські космонавти закрили отвір спеціальним герметиком.

Спочатку вважали, що вона виникла при потраплянні мікрометеоритів.

Пізніше стало відомо, що отвір з'явився після використання свердла. Глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін заявив, що комісія держкорпорації вивчає версію навмисного впливу дрилем на обшивку корабля "Союз" при виробництві чи безпосередньо в космосі.