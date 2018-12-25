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ООС: Бойовики били з мінометів і гранатометів, 3 поранених
|Суспільство | 25-12-2018, 08:11
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|Минулої доби бойовики 20 разів порушили режим припинення вогню, 7 разів застосувавши заборонене Мінськими угодами озброєння. 3 українських військових отримали поранення.
Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 25 грудня.
Бойовики з мінометів калібру 120 та 82 мм обстріляли позиції ОС в районі Кримського та селища Піски, а із мінометів калібру 82 мм - населений пункт Кряківка на Луганському напрямку, селище Луганське та селище Гнутове.
Опорні пункти українських військ обстрілювались із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі в районі селища Кримського, Новоолександрівки, селищ Кам'янка, Піски, Тарамчук, Луганське, Південного, а також поблизу Чермалика, Гнутового та Водяного.
"Для придушення вогневих провокацій противника підрозділи, що обороняються, застосовували чергові вогневі засоби", - підкреслили у штабі.
За даними розвідки, 24 грудня одного окупанта було знищено та 6 поранено.
"Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав", - йдеться у звіті.
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