ООС: Бойовики били з мінометів і гранатометів, 3 поранених Суспільство | 25-12-2018, 08:11 0 189 Минулої доби бойовики 20 разів порушили режим припинення вогню, 7 разів застосувавши заборонене Мінськими угодами озброєння. 3 українських військових отримали поранення.





Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 25 грудня.



Бойовики з мінометів калібру 120 та 82 мм обстріляли позиції ОС в районі Кримського та селища Піски, а із мінометів калібру 82 мм - населений пункт Кряківка на Луганському напрямку, селище Луганське та селище Гнутове.



Опорні пункти українських військ обстрілювались із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі в районі селища Кримського, Новоолександрівки, селищ Кам'янка, Піски, Тарамчук, Луганське, Південного, а також поблизу Чермалика, Гнутового та Водяного.



"Для придушення вогневих провокацій противника підрозділи, що обороняються, застосовували чергові вогневі засоби", - підкреслили у штабі.



За даними розвідки, 24 грудня одного окупанта було знищено та 6 поранено.



"Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав", - йдеться у звіті.