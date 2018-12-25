Кількість загиблих в Індонезії зростає Суспільство | 25-12-2018, 10:27 0 94 Кількість загиблих внаслідок цунамі в Індонезії зросла до 429.



Про це повідомляє у вівторок AP з посиланням на Національне управління країни зі стихійних лих.



За словами представника управління, ще 128 людей вважаються зниклими безвісти.



Зазначається, що загалом постраждали від цунамі більш ніж 1400 людей, тисячі лишилися без даху над головою.



Нагадаємо,



Цунамі вразило індонезійське узбережжя у ніч на 23 грудня. У понеділок повідомлялося, що жертвами стали понад 373 особи.

Громадянам України рекомендовано утриматися від відвідання територій Індонезії, де цунамі вразило узбережжя провінцій Лампунг та Бантен.

У Департаменті консульської служби МЗС заявили, що, попередньо, українців серед постраждалих внаслідок цунамі в Індонезії немає.