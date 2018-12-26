На Волині загорівся пасажирський автобус, який прямував з Києва до Польщі Суспільство | 26-12-2018, 04:36 0 137 За кілька кілометрів від Ковеля Волинської області загорівся автобус компанії Ecolines, сполученням Київ – Варшава.



Про це повідоляє Zaxid.net



Пожежа сталася у ніч на 25 грудня. Відео на своїй сторінці у Facebook опублікував один з пасажирів автобуса Євген Середа.



Чоловік написав, що на момент загорання пасажири автобуса спали. Займання почалось на другому поверсі транспортного засобу.



Першою від їдкого запаху диму прокинулася сусідка Євгена Середи, яка його і розбудила. Далі ці двоє пасажирів почали кричати про пожежу і розбудили решту людей.



Зі слів Євгена Середи, пасажири у пожежі втратили речі та документи і встигли надихатися продуктами горіння. Про постраждалих інформація відсутня, на сторінці компанії Ecolines у Facebook інформації про цей випадок немає.







За інформацією рятувальників, повідомлення про пожежу до служби "101" надійшло о 02:54. До місця події направили два пожежні автомобілі управління ДСНС у Волинській області, а також пожежний автомобіль місцевої пожежної охорони села Радошин.



"Після прибуття на місце події було встановлено, що горів автобус "Неоплан". На гасіння пожежі було подано 2 стволи. Локалізація пожежі відбулась о 3 годині 30 хвилин. Остаточно ліквідовано пожежу о 4 годині 02 хвилини", – повідомив начальник пожежно-рятувальної частини №19 УДСНС України у Волинській області Олександр Шмідт в коментарі місцевому "12 каналу", пише "Волинь24".