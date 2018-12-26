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Між Черкаською та Полтавською областями в снігу застрягло 200 машин
|Суспільство | 26-12-2018, 04:38
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|На межі Черкаської та Полтавської областей у снігових заметах застрягли близько 200 машин.
Про це повідомив глава Нацполіції Сергій Князєв у twitter.
"На межі Черкаської та Полтавської обл. у снігових заметах загрузло близько 200 машин. Ситуація ускладнюється тим, що з іншого боку вантажівка перекрила рух транспорту і снігоприбиральна техніка невзмозі підійти", - написав він.
Князєв додав, що для звільнення шляху з військової частини направили БТР.
Нагадуємо:
Через погодні умови у кількох областях на автошляхах ускладнено рух, утворилися затори.
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