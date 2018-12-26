Між Черкаською та Полтавською областями в снігу застрягло 200 машин Суспільство | 26-12-2018, 04:38 0 138 На межі Черкаської та Полтавської областей у снігових заметах застрягли близько 200 машин.



Про це повідомив глава Нацполіції Сергій Князєв у twitter.



"На межі Черкаської та Полтавської обл. у снігових заметах загрузло близько 200 машин. Ситуація ускладнюється тим, що з іншого боку вантажівка перекрила рух транспорту і снігоприбиральна техніка невзмозі підійти", - написав він.



Князєв додав, що для звільнення шляху з військової частини направили БТР.



Нагадуємо:



Через погодні умови у кількох областях на автошляхах ускладнено рух, утворилися затори.