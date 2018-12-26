Зеленський про війну на Донбасі: Хоч з чортом лисим готовий домовитися Суспільство | 26-12-2018, 04:39 0 752 Шоумен, один із засновників студії "Квартал-95" Володимир Зеленський вважає, що з Росією щодо Донбасу "доведеться домовлятися".



Про це Зеленський заявив в інтерв'ю Дмитру Гордону.



"А які є шляхи? Мінські угоди не працюють. Йти туди війною? Я взагалі проти, тому що я така людина", - відповів артист на питання про те, як він буде вирішувати питання Донбасу, якщо піде на вибори і стане президентом.



Зеленський підкреслив, що вважає себе "дуже ліберальним" і війна на Донбасі зачіпає, в першу чергу, людське життя.



"Вся ця тема, всі ці шматки землі, це все про людське життя. Взагалі все. Тому, я б взяв людське життя, поставив би - ось наша мета, збережемо людей", - сказав він, повністю виключивши варіант військового звільнення окупованих територій.



"Доведеться говорити. Ну, доведеться говорити. Ми хочемо, не хочемо, через себе, хоч з чортом лисим готовий домовитися, аби не вмирала жодна людина", - заявив Зеленський.



Він зазначив, що говорити треба з росіянами, оскільки з маріонетковими керівниками "ЛНР" і "ДНР" говорити немає сенсу. Він висловив впевненість, що, склавши списки вимог обох сторін, можна знайти середину, яка усіх влаштує.



При цьому Зеленський заявив, що для прийняття рішень щодо Донбасу він не виключає проведення референдуму.



Нагадаємо:



З 2016 року в Україні була зареєстрована партія "Слуга народу", яка раніше називалася "Партія рішучих змін" і була перейменована у 2017 році. Головою політсили став Іван Баканов.

Партія не має ані нерухомості, ані коштів, але має Вищу раду партії, повні тезки членів якої безпосередньо пов'язані зі студією "Квартал-95".

В Україні відомий серіал "Слуга народу", створений студією "Квартал 95". У ньому вчитель історії Василь Голобородько, якого грає Володимир Зеленський, стає президентом України і намагається чинити не так, як зазвичай робили політики.

У листопаді 2018 року Зеленський вперше прокоментував результати соцопитувань, відповідно до яких він поступиться президентським місцем лідеру партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко у другому турі. Він заявив, що рішення про свою участь на виборах він залишає на майбутнє.

Виборчий процес на виборах президента України стартує 31 грудня.