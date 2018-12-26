Сирійські ЗМІ заявили про ракетний удар Ізраїлю по передмістю Дамаска Суспільство | 26-12-2018, 08:10 0 74 Сирійські державні ЗМІ заявили, що Ізраїль атакував ракетами невизначені цілі поблизу Дамаска.



Про це пише Reuters.



"Наші засоби протиповітряної оборони протистояли ворожим ракетам, випущеним ізраїльськими військовими літаками над ліванськими територіями, і збили більшість з них, перш ніж вони досягли своєї цілі", - сказав представник сирійських військових, повідомляють державні ЗМІ країни.



Він додав, що в результаті було пошкоджено склад зброї, а три солдата отримали поранення.



Представниця ізраїльських військових відмовилася коментувати ці повідомлення.



"Система протиповітряної оборони АОІ активізувалася у відповідь на запуск зенітної ракети з Сирії", - йдеться в офіційному Твіттері ізраїльської армії.



Сирійська обсерваторія з прав людини заявила, що ізраїльські ракети були запущені над ліванськими територіями і націлені на західні і південно-західні сільські райони Дамаска.



"Ряд ракет вразив склади зброї для Хезболли або іранських сил", - заявила обсерваторія. Про жертви або втрати не повідомлялося.



Ліванське державне національне агентство новин повідомило, що військові літаки Ізраїлю здійснювали рейди над південним Ліваном.