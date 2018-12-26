|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Сирійські ЗМІ заявили про ракетний удар Ізраїлю по передмістю Дамаска
|Суспільство | 26-12-2018, 08:10
| 0 74
|
|Сирійські державні ЗМІ заявили, що Ізраїль атакував ракетами невизначені цілі поблизу Дамаска.
Про це пише Reuters.
"Наші засоби протиповітряної оборони протистояли ворожим ракетам, випущеним ізраїльськими військовими літаками над ліванськими територіями, і збили більшість з них, перш ніж вони досягли своєї цілі", - сказав представник сирійських військових, повідомляють державні ЗМІ країни.
Він додав, що в результаті було пошкоджено склад зброї, а три солдата отримали поранення.
Представниця ізраїльських військових відмовилася коментувати ці повідомлення.
"Система протиповітряної оборони АОІ активізувалася у відповідь на запуск зенітної ракети з Сирії", - йдеться в офіційному Твіттері ізраїльської армії.
Сирійська обсерваторія з прав людини заявила, що ізраїльські ракети були запущені над ліванськими територіями і націлені на західні і південно-західні сільські райони Дамаска.
"Ряд ракет вразив склади зброї для Хезболли або іранських сил", - заявила обсерваторія. Про жертви або втрати не повідомлялося.
Ліванське державне національне агентство новин повідомило, що військові літаки Ізраїлю здійснювали рейди над південним Ліваном.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|Увага! Гаряча лінія...
|26-12-2018, 11:38
| >>>
|У двох ДТП з автобусами у Туреччині загинули троє людей, поранені – 55...
|26-12-2018, 10:30
| >>>
|У Німеччині сталася серйозна ДТП з кінними екіпажами, 20 постраждалих...
|26-12-2018, 09:41
| >>>
|Синоптики оголосили штормове попередження на Дніпропетровщині...
|26-12-2018, 09:40
| >>>
|Доба в ООС: 5 обстрілів, окупанти застосовують заборонені міномети...
|26-12-2018, 08:14
| >>>
|На півдні Італії стався землетрус магнітудою 4,8...
|26-12-2018, 08:12
| >>>
|Сирійські ЗМІ заявили про ракетний удар Ізраїлю по передмістю Дамаска...
|26-12-2018, 08:10
| >>>
|