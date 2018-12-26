На півдні Італії стався землетрус магнітудою 4,8 Суспільство | 26-12-2018, 08:12 0 73 Землетрус магнітудою 4,8 стався на Сицилії навколо найактивнішого вулкана в Європі Етна, який нещодавно прокинувся. Постраждали щонайменше двоє людей.



Про це, посилаючись на італійські ЗМІ, пише BBC.



Через десятки підземних поштовхів, після виверження Етни в понеділок, було пошкоджено декілька будівель.







Землетрус стався о 3:19 за місцевим часом в середу. Надходили повідомлення про струс будівель в Катанії, місті з населенням більше 300 000 осіб.



Протягом тижня біля підніжжя Етни було зафіксовано понад 100 підземних поштовхів, найпотужніший з яких мав магнітуду 4,3.





Нагадуємо:



У понеділок вулкан викинув хмару попелу, невідомо, чи був при цьому і викид лави.

