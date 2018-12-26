Доба в ООС: 5 обстрілів, окупанти застосовують заборонені міномети Суспільство | 26-12-2018, 08:14 0 74 Минулої доби в районі проведення ООС російські окупаційні війська 5 разів порушили режим припинення вогню. При цьому зафіксовано 2 випадки застосування забороненого Мінськими угодами озброєння.





Про це повідомляє прес-центр ООС.



Зокрема, ворог здійснив обстріл з мінометів калібру 120 та 82 мм в районі населеного пункту Кримське на Луганському напрямку, а в районі селища Золоте-4 на Попаснянському напрямку - з мінометів калібру 82 мм.



Опорні пункти українських військ були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі селищ Новотошківське, станиця Луганська – на Луганському напрямку та в районі міста Авдіївка на Донецькому напрямку.



Протягом минулої доби один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.



Для придушення вогневих провокацій противника, підрозділи що обороняються, застосовували чергові вогневі засоби.



За даними розвідки, 25 грудня одного окупанта було знищено та двох поранено.



Протягом поточної доби ворог відкрив вогонь по позиціях українських військових з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів в районі селища Гнутове на Маріупольському напрямку.



Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил протягом поточної доби немає.