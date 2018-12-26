|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Синоптики оголосили штормове попередження на Дніпропетровщині
|Суспільство | 26-12-2018, 09:40
| 0 63
|
|Дніпропетровський регіональний центр із гідрометеорології на 26 грудня оголосив штормове попередження на Дніпропетровщині.
Про це йдеться в повідомленні на сайті ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.
За прогнозами, у місті Дніпро та по області очікується посилення західного вітру 15-20 м/с. Місцями хуртовина. На дорогах ожеледиця.
26 грудня:, за прогнозами синоптиків, на Дніпропетровщині буде хмарна погода. Вночі помірний, вдень невеликий сніг. Місцями хуртовина. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря по області вночі 5-10º, вдень 1-6º морозу. По місту вночі 7-9º, вдень 3-5º морозу.
27 грудня хмарна погода збережеться. Вночі повсюдно помірний, вдень місцями невеликий сніг. Очікується слабка хуртовина. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 1-6º, вдень від 3º морозу до 2º тепла.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|Увага! Гаряча лінія...
|26-12-2018, 11:38
| >>>
|У двох ДТП з автобусами у Туреччині загинули троє людей, поранені – 55...
|26-12-2018, 10:30
| >>>
|У Німеччині сталася серйозна ДТП з кінними екіпажами, 20 постраждалих...
|26-12-2018, 09:41
| >>>
|Синоптики оголосили штормове попередження на Дніпропетровщині...
|26-12-2018, 09:40
| >>>
|Доба в ООС: 5 обстрілів, окупанти застосовують заборонені міномети...
|26-12-2018, 08:14
| >>>
|На півдні Італії стався землетрус магнітудою 4,8...
|26-12-2018, 08:12
| >>>
|Сирійські ЗМІ заявили про ракетний удар Ізраїлю по передмістю Дамаска...
|26-12-2018, 08:10
| >>>
|