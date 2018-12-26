Синоптики оголосили штормове попередження на Дніпропетровщині Суспільство | 26-12-2018, 09:40 0 63 Дніпропетровський регіональний центр із гідрометеорології на 26 грудня оголосив штормове попередження на Дніпропетровщині.



Про це йдеться в повідомленні на сайті ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.



За прогнозами, у місті Дніпро та по області очікується посилення західного вітру 15-20 м/с. Місцями хуртовина. На дорогах ожеледиця.



26 грудня:, за прогнозами синоптиків, на Дніпропетровщині буде хмарна погода. Вночі помірний, вдень невеликий сніг. Місцями хуртовина. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря по області вночі 5-10º, вдень 1-6º морозу. По місту вночі 7-9º, вдень 3-5º морозу.



27 грудня хмарна погода збережеться. Вночі повсюдно помірний, вдень місцями невеликий сніг. Очікується слабка хуртовина. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 1-6º, вдень від 3º морозу до 2º тепла.