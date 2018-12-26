У Німеччині сталася серйозна ДТП з кінними екіпажами, 20 постраждалих Суспільство | 26-12-2018, 09:41 0 55 У німецькій Баварії сталася аварія за участі двох запряжених кіньми екскурсійних екіпажів.



Про це повідомляє Frankfurter Allgemeine Zeitung.



Інцидент стався в районі Остальгой у другій половині дня на Різдво.



За попередніми даними, одна з бричок зупинилася перед залізничними коліями, проте інший екіпаж продовжив рух і врізався в екіпаж, що зупинився.



18 людей, в тому числі діти отримали незначні ушкодження. У двох людей, в тому числі візника одного з екіпажів, серйозні травми.





У рятувальній операції брали участь три гелікоптери, в тому числі один – з сусідньої Австрії.



Поліція проводить розслідування інциденту за підозрою у злочинній недбалості.