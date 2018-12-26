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У двох ДТП з автобусами у Туреччині загинули троє людей, поранені – 55
|Суспільство | 26-12-2018, 10:30
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|Щонайменше троє людей загинули і 55 поранені в результаті двох аварій з автобусами у турецькій провінції Кіршехір і в Анкарі.
Про це повідомляє Daily Sabah.
Три людини, включаючи дитину, загинули, а 35 інших постраждали в центральній провінції Кіршехір після того як через сильний снігопад автобус, в якому вони їхали, злетів з дороги і перекинувся.
Губернатор Кіршехіра Ібрахім Акин сказав, що шість поранених перебувають у критичному стані.
Схожа ДТП сталася і біля турецької столиці - автобус з’їхав з дороги і перекинувся. В результаті аварії постраждали 20 людей.
Екстрені служби були відправлені на місця обох аварій, а потерпілі були доставлені до найближчих лікарень.
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