У двох ДТП з автобусами у Туреччині загинули троє людей, поранені – 55 Суспільство | 26-12-2018, 10:30 0 47 Щонайменше троє людей загинули і 55 поранені в результаті двох аварій з автобусами у турецькій провінції Кіршехір і в Анкарі.



Про це повідомляє Daily Sabah.



Три людини, включаючи дитину, загинули, а 35 інших постраждали в центральній провінції Кіршехір після того як через сильний снігопад автобус, в якому вони їхали, злетів з дороги і перекинувся.





Губернатор Кіршехіра Ібрахім Акин сказав, що шість поранених перебувають у критичному стані.



Схожа ДТП сталася і біля турецької столиці - автобус з’їхав з дороги і перекинувся. В результаті аварії постраждали 20 людей.



Екстрені служби були відправлені на місця обох аварій, а потерпілі були доставлені до найближчих лікарень.