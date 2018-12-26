Увага! Гаряча лінія Суспільство | 26-12-2018, 11:38 0 77

Нещодавно у Личаківському управлінні ГУ ДФС у Львівській області відбувся черговий сеанс телефонного зв’язку „гаряча лінія” на тему: «Легалізація трудових відносин та заробітної плати».

З платниками податків спілкувалась завідувач сектору з надання адміністративних послуг платникам податків і зборів з фізичних осіб та єдиного внеску Личаківського управління ГУ ДФС у Львівській області Гедз Олександра Ярославівна. Кожному платнику податків, котрий зателефонував на «гарячу лінію» було надано повну та вичерпну відповідь щодо питань які їх цікавили.

Пропонуємо Вашій увазі відповіді на деякі із запитань, які надійшли від платників податків під час сеансу телефонного зв’язку «гаряча лінія»:

Яким чином працівник може перевірити оформлення трудових відносин?

Отримати інформацію про нараховану заробітну плату, відрахування єдиного соціального внеску та розмір страхового стажу можна в управлінні Пенсійного фонду України за місцем проживання або за допомогою веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України (http://portal.pfu.gov.ua/).

Що потрібно зробити суб’єкту господарювання, щоб оформити нового працівника на роботу?

Першим кроком оформлення працівника є укладення в письмовій формі трудового договору (п. 6 ч. 1 ст. 24 Кодексу законів про працю України; форма трудового договору з фізичною особою затверджена наказом Мінпраці від 08.06.2001 № 260).

Наступне, це оформлення наказу про прийняття на роботу (заповнюють типову форму № П-1 «Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу»).

Також в обов’язковому порядку повідомити ДФС про прийняття працівника на роботу (постанова КМУ від 17 червня 2015 р. № 413).

При цьому необхідно пам’ятати, що повідомлення про прийняття на роботу подається до початку роботи працівника за формою згідно з додатком до постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. № 413.

Яким чином подати повідомлення про прийняття працівника на роботу?

Повідомлення подається до контролюючого органу особисто платником або уповноваженою ним особою, або надається засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

У разі неподання повідомлення до ДФС до суб’єкта господарювання застосовуються фінансові санкції (штраф) у розмірі 1 мінімальної заробітної плати – 3723 гривень.

Яку відповідальність несе суб’єкт господарювання за порушення трудового законодавства?

У випадку фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, виплату заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного соціального внеску та податків Управлінням Держпраці застосовується штраф у 30-кратному розмірі мінімальної заробітної плати (111690 грн.), установленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого вчинено порушення.

За недотримання мінімальних держаних гарантій в оплаті праці – тягне за собою штраф у розмірі 37230 грн. за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення.

Порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі – розмір штрафу складатиме 11169 грн.

Вкажіть будь ласка, які позитивні наслідки легалізації заробітної плати?

Оформлення трудових відносин у законодавчо встановленому порядку, офіційне отримання заробітної плати – це державний захист від незаконного звільнення, безпечні умови праці, гарантоване право на відпочинок, своєчасно виплачена легальна заробітна плата, страховий стаж та можливість при досягненні пенсійного віку мати гідне пенсійне забезпечення.



На зустрічі про податкову знижку.

Личаківське управління ГУ ДФС у Львівській області нагадує, щоб скористатись правом на податкову знижку у поточному році залишилось небагато часу!

10 грудня 2018 року, в приміщенні Головного управління ДФС у Львівській області начальником Шевченківської ДПІ Личаківського управління ГУ ДФС у Львівській області було проведено зустріч з громадськістю. В рамках даної зустрічі начальник Шевченківської ДПІ Андрій Зубрицький нагадав присутнім, що чинне законодавство дозволяє громадянам скористатися правом на податкову знижку за попередній (звітний) рік до кінця поточного року. Отже, останній термін надання декларації про доходи для отримання податкової знижки за 2017 рік – 29 грудня 2018 року.

Окрема увага була приділена тому, що на наступні періоди право на нарахування податкової знижки за 2017 рік не переноситься.

Право на отримання податкової знижки мають лише члени сім’ї першого ступеня спорідненості: чоловік, дружина, діти, батьки.

Слід враховувати, що загальна сума податкової знижки не може перевищувати суму річного загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого у вигляді заробітної плати.

Існує головна умова для отримання знижки – це офіційне працевлаштування та отримання заробітної плати.

Після подання декларації обраховується та визначається сума для перерахування на банківський рахунок, вказаний громадянином. Для всієї процедури законодавчо передбачено 60 днів.

Крім того було наголошено, що серед витрат, за якими можна звертатись для отримання податкової знижки, є сума коштів, сплачених на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів для компенсації вартості здобуття освіти такого платника податку та /або члена його сім’ї першого ступеня споріднення.

Громадянам слід пам’ятати, що включити до податкової знижки за навчання можна кошти, сплата яких фактично підтверджена відповідними розрахунковими документами (квитанції, касові ордери, чеки тощо), у яких зазначено, що платіж за навчання здійснено безпосередньо особою, яка звертається. Відповідно тим, хто виявив бажання скористатися податковою знижкою, слід подати декларацію про майновий стан і доходи за 2017 рік до Центру обслуговування платників за місцем реєстрації платника.



Тренінги про роз’яснення платникам податків «Що є базою оподаткування ПДФО для доходів в іноземній валюті».

Днями фахівцями Личаківського управління ГУ ДФС у Львівській області проведено тренінг, на якому платникам податків роз’яснено, що при визначенні бази оподаткування ПДФО (податку з доходів фізичних осіб) враховуються всі доходи платника податку, отримані ним як у грошовій, так і не грошовій формах.

Згідно із п. 164.4 ст. 164 Податкового кодексу України під час нарахування доходів, отриманих у вигляді валютних цінностей або інших активів (вартість яких виражена в іноземній валюті або міжнародних розрахункових одиницях), такі доходи перераховуються у гривні за валютним курсом Національного банку України, що діє на момент нарахування (отримання) таких доходів.

Враховуючи вищевикладене, базою оподаткування податком на доходи фізичних осіб для доходів, які отримані платником податку в іноземній валюті, є доходи, що перераховані у гривню за валютним курсом Національного банку України, який діяв на момент нарахування (отримання) таких доходів.



Сектор організаційного забезпечення

Личаківського управління ГУ ДФС у Львівській області

