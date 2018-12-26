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З 1 січня 2019 року змінено строки оскарження рішень контролюючих органів

Суспільство | 26-12-2018, 12:00Коментарів: 0 0 Переглядів: 194 194    

З 1 січня 2019 року наберуть чинності норми Закону України від 23 листопада 2018 року № 2628-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» (далі - Закон № 2628). Так, згідно з чинною редакцією п. 44.7 ст. 44 Податкового кодексу України (далі - ПКУ) платник податків має право подати контролюючому органу, який проводив перевірку, заперечення та/або додаткові документи, які підтверджують показники, відображені таким платником податків у податковій звітності у термін п’ять робочих днів з дня, наступного за днем отримання акта перевірки. Цей строк з 01.01.2019 буде змінено на 10 робочих днів.
Слід також зазначити, що згідно з п. 56.2 ст. 56 ПКУ, редакція якого є чинною у поточному році, у разі коли платник податків вважає, що контролюючий орган неправильно визначив суму грошового зобов’язання або прийняв будь-яке інше рішення, що суперечить законодавству або виходить за межі повноважень контролюючого органу, встановлених ПКУ або іншими законами України, він має право звернутися до контролюючого органу вищого рівня із скаргою про перегляд цього рішення. Така скарга наразі подається протягом 10-ти календарних днів, що настають за днем отримання платником податків податкового повідомлення-рішення або іншого рішення контролюючого органу, що оскаржується.
З 1 січня 2019 року строк подання вищезазначеної скарги буде також змінений – з 10 календарних на 10 робочих днів.
ДФС у Закарпатській області
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