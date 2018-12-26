Завдяки Городоцькій прокуратурі бюджет Яворова поповниться на майже 177 тис грн Суспільство | 26-12-2018, 12:05 0 74

Західним апеляційним господарським судом підтверджено наявність підстав для звернення Городоцької місцевої прокуратури до суду з позовом про визнання укладеним договору про пайову участь між Яворівською міською радою та замовником.



Суд погодився з доводами прокурора про те, що не укладення договору про пайову участь у добровільному порядку у строк, визначений ч.9 ст.40 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» (до введення об'єкта будівництва в експлуатацію) не звільняє замовника від обов'язку укласти цей договір після прийняття об'єкта будівництва в експлуатацію.



А відтак, суд повністю задовольнив позов місцевої прокуратури.



Як наслідок – для розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Яворова буде відшкодовано майже 177 тис грн.







Прес-служба прокуратури Львівської області