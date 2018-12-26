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На південний полюс зі Львова вирушать прапори бойових бригад ЗСУ

Суспільство | 26-12-2018, 13:40Коментарів: 0 0 Переглядів: 106 106    
На південний полюс зі Львова вирушать прапори бойових бригад ЗСУ
На початку 2019 року розпочне роботу 24-а Українська антарктична експедиція на станцію «Академік Вернадський». Серед тих, хто вирушить львів’янин до Антарктиди буде львів’янин Андрій Мочурад. Його мета – створити документальний фільм про діяльність українських науковців на південному полюсі планети. Під час брифінгу у 58 Будинку офіцерів він розповів журналістам про плани на цю поїздку.
У місті Львові Андрій Мочурад знаний, як засновник МО «Граніт», що створює мурали патріотичного характеру. Також він є координатором проекту з видання першого україномовного коміксу про війну на Донбасі, тележурналіст, автор багатьох симуляційних ігор. За першою освітою він – спеціаліст з обслуговування інтелектуальних та комп'ютерних мереж. За другою освітою – культуролог. До того ж, чоловік брав безпосередню участь у проведенні антитерористичної операції в Донецкій та Луганський областях, як боєць одного з добровольчих батальйонів.
– У Антарктиді наша експедиція займається метеорологічними, біологічними та геофізичними дослідженнями, – говорить він. – У мене є досвід мандрівника. Свого часу здійснював експедицію країнами Близького Сходу. Мав досвід гірських сходжень у цьому регіоні. Важкої роботи і складних метеоумов я не боюсь. Крім того, хочу продовжити ініціативу українців щодо вшанування бойових побратимів. Це запропонував мені нинішній керівник Національного антарктичного наукового центру, учасник АТО Євген Дикий. Тому до Антарктиди зі мною вирушать прапори бригади морської авіації Військово-морських сил України, 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. А також прапор Десантно-штурмових військ ЗС України, адже я є офіцером і перебуваю в оперативному резерві однієї з бригад ДШВ. Крім того, шлях до Антарктиди пролягатиме через країни Південної Америки. Там планую зустрітися з представниками української діаспори. Онуками і правнуками тих, хто боровся за Україну під час визвольних змагань початку ХХ століття. І ще один цікавий факт: у експедицію я беру спорядження виготовлене нашими виробниками військового та туристичного спорядження.

Довідково
Україна – одна з 30 країн світу, яка має постійну станцію в Антарктиці, що функціонує цілий рік. Щороку на станцію «Академік Вернадський» вирушає річна експедиція, в яку входять вчені та технічний персонал. Також під час антарктичного літа проводяться сезонні експедиції.

Володимир Скоростецький (м. Львів)
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