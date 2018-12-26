Дітей Львівщини запрошують до участі у Всеукраїнському конкурсі «Намалюй свою мрію» Суспільство | 26-12-2018, 15:06 0 89

Компанія «Техніка і технології» проводить 8-й етап Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку «Намалюй свою мрію». До участі в конкурсі запрошують дітей молодшого шкільного віку. Про це інформують у департаменті агропромислового розвитку Львівської ОДА.

Серед запропонованих напрямків для конкурсних робіт – рослинництво, городництво, садівництво, тваринництво. Конкурсанти можуть пропонувати власні теми, проте вони мають бути пов'язані з працею у полі, по господарству, догляду за тваринами, рослинами тощо.

Кожна робота повинна складатися з 4-х малюнків, які відображають 4 послідовних етапи роботи.

Готові малюнки із зазначенням контактної інформації (ПІБ та вік виконавця, адреса для листування, номер контактного телефону, e-mail) необхідно надіслати листом на адресу: ТОВ «Техніка і технології», вул. Соборна 22, оф. 103, м.Кропивницький, 25009, Україна до 15 січня 2019 року.

