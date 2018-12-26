Відтепер реєструвати дитину у садочок можна буде з першого робочого дня вересня Суспільство | 26-12-2018, 16:48 0 67 Минулого тижня, 21 грудня, рішенням виконавчого комітету внесено зміни до Положення та Правил зарахування дітей до дитячих садочків міста Львова. Основна зміна: батьки матимуть можливість зареєструвати дитину у заклад дошкільної освіти не з першого робочого дня січня, а з першого робочого дня вересня, оскільки навчальний рік розпочинається у вересні.

«Минулого тижня на засіданні виконавчого комітету було затверджено Положення про зарахування дітей до закладів дошкільної освіти. Насправді, у батьків виникало багато питань щодо різних пунктів попереднього положення: час зарахування дитини, порядковий номер. І тому ми спільно із громадськістю, депутатами, батьками внесли зміни до положення, яке було обговорено. Це є суттєві зміни. Тому батькам необхідно звернути на це увагу.



Перше — це те, що батьки матимуть можливість зареєструвати дитину у заклад дошкільної освіти не з першого робочого дня січня, а з першого робочого дня вересня, оскільки у нас навчальний рік розпочинається у вересні. На даний час не усі батьки і не усі діти були в однаковій позиції. Тому що, до однієї групи зараховувалися діти, які народилися з 1 вересня і до 31 грудня одного року і з 1 січня і до 31 серпня наступного року. Тобто, коли ми розпочинали реєстрацію 2 січня, то звичайно, що ці діти, які народилися наприкінці року, мали пріоритет. А ті дітки, які народилися з 1 січня до 31 серпня наступного року, — вони реєструвалися лише через рік. І батьки дуже часто не розуміли, чому так відбувається, що коли вони реєструють дитину до ясельної групи, до групи раннього віку, а там вже є в переліку 10−20, а то і 50 діток. Тому, тепер ми зрівноважуємо цю систему, і діти матимуть можливість ходити в садочок із 1 вересня. І батьки будуть реєструвати в садочок з першого робочого дня вересня. Всі дітки, які народилися на кінець минулого року і вже народилися з 1 січня до 31 серпня поточного року, — вони будуть мати однакові права зарахування у садочок.



Окрім того, необхідно батькам буде завантажувати усі підтверджувальні документи у систему. Оскільки виникало дуже багато маніпуляцій щодо свідоцтва про народження дитини, щодо пільговості того документу, який підтверджує категорію. Відтепер необхідно буде завантажити у систему скан-копію свідоцтва про народження дитини, скан-копію пільгового посвідчення. Окрім того батькам тим, які мають пільгу, необхідно буде принести довідку із Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають пільги, які видає орган соціального захисту за місцем проживання.



Окрім того, необхідно зважити, що внесено ще дві пільгові категорії дітей до попереднього переліку. Тобто, право на пільгу матимуть діти із багатодітних сімей, а також діти, чиї батьки працюють у відповідному садочку.



Батьки матимуть можливість змінювати місце реєстрації дитини, якщо вона ще не ходить у садочок, в попередній раз було лише один раз на місяць, але необхідно буде обов’язково зазначати і додавати скан-копію документу, який підтверджує, що батьки змінили місце проживання. Тобто не буде вже такої опції, що батьки змінюють реєстраційну заявку до закладу дошкільної освіти стільки разів, скільки їм потрібно. Справа у тому, що в травні чи наприкінці квітня створювались надзвичайні ситуації, тому що батькам видавалося, що вони можуть потрапити в один або другий садочок, вони перереєстровували дітей. І ті батьки, які не змінювали своєї заявки, до кінця, до 10 травня, не мали чіткого розуміння: проходять вони у цей садочок, чи ні. Сьогодні ми це право обмежуємо. Це є можливо лише один раз на місяць, і ще обов’язковий підтверджуваний документ, який пояснює причину зміни місця реєстрації. Це може бути довідка з місця реєстрації, або це може бути довідка про місце проживання.



Після затвердження Положення наступного року ми будемо обов’язково відкривати усі списки. Тобто, батьки матимуть можливість побачити прізвища та імена дітей, які вже є зареєстровані до даної вікової групи. І окрім того, вони зможуть побачити дату реєстрації", — зазначила Зоряна Довганик, начальник управління освіти ЛМР.



Як ж зміни очікують батьків майбутніх дошкільнят?



У відкритому доступі батькам можна буде бачити списки дітей, які зареєстровані в системі (прізвище, ім’я, по батькові, дата та час реєстрації), порядковість розташування електронної заявки у певній віковій групі та кількість вільних місць у певній віковій групі на бажаний рік зарахування.



Для того, щоб батьки надавали достовірну інформацію, в заявці тепер потрібно буде при реєстрації вносити у відповідне поле сканований документ свідоцтва про народження та документ, який засвідчує пільгове зарахування, а також, довідку з Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільгу, видану органом соціального захисту за місцем проживання (для пільгових категорій).



Звертаємо увагу, що батькам, які уже зареєстрували дітей у 2017−2018 роках до дитячих садків м. Львова причин для хвилювання немає. Система реєстрації не змінилася! Лише внесено зміни до Положення та Правил зарахування дітей. А скановані копії документів батьки вже зареєстрованих дітей матимуть можливість внести в бланк заявки до 10 травня 2019 року.



Також наголошуємо, що відповідно до прийнятої редакції Положення про електронну реєстрацію, батьки мають можливість лише один раз в місяць редагувати електронну заявку дитини, змінюючи бажані дошкільні заклади включно до 10 травня того року, коли дитина йтиме до садочка.



Ще одне нововведення: до пільгової категорії першочергового зарахування дітей до ЗДО в межах 20% додано дітей працівників, які працюють у закладі дошкільної освіти та дітей з багатодітних сімей.



І найважливіше — це змінюється дата реєстрації новонароджених малюків, а саме: в перший робочий день вересня о 9.00 год 2019 року, а це буде 2 вересня 2019, розпочнеться реєстрація дітей народжених в період з 01 січня по 31 серпня 2018 року на 2020 рік у групу раннього віку або на 2021 рік у молодшу.



Дітей, які народилися з 01 вересня 2018 по 31 грудня 2018 року можна буде реєструвати до дитячих садочків в перший робочий день вересня 2020 року у групу раннього віку на 2021 рік або на 2022 рік у молодшу групу.



Такі зміни у даті реєстрації нададуть батькам дітей однакові права та не викликатимуть непорозумінь. Оскільки, раніше дітей, які народилися з 01 вересня по 31 грудня одразу реєстрували до садків з 01 січня наступного року, відповідно певна кількість місць уже була зайнятою.