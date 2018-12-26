У Дрогобичі урочисто запалили гасовий ліхтар Суспільство | 26-12-2018, 18:32 0 124

У місті Дрогобич, що на Львівщині, 21 грудня урочисто запалили гасовий вуличний ліхтар.

Зазначимо, що запалення гасового ліхтаря на вулиці Дрогобича реалізували у межах проекту «Вуличний музей».

«Ліхтар – це пам`ять про те, що Дрогобич був одним із перших міст у Європі, де для освітлення вулиць використовувався гас», – наголосив директор комунального підприємства “Туристично-інформаційний центр Дрогобича” Ігор Чава.

Нагадаємо, що минулого року у Дрогобичі на площі Ринок відкопали фундаменти гасового ліхтаря початку ХХ ст.

Довідково:

У XIX столітті поряд з традиційною спеціалізацією Дрогобича, як центра солеваріння, бурхливого розвитку зазнала нафтопереробка. Здавна на околицях міста виявляли поклади нафтопродуктів та озокериту. Ще у 1788 р. у місті вперше у Європі почали використовувати для освітлення нафтові ліхтарі.

В 1814 році управитель соляних копалень Й. Геккель спорудив першу примітивну нафтоперегінну установку. В 1817 році військові казарми і солеварні Дрогобича вперше в Європі освітлювали гасом.

В 1822 році першу нафтову лампу встановлено перед ратушею. В 1836 році розпочато освітлення міських вулиць. А із уведенням до дії у 1859 р. першої промислової нафтоперегінної установки нафтовий фактор вийшов на чільне місце міського господарства.

