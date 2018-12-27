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Майже 70% опитаних українців пишаються своїм громадянством

Суспільство | 27-12-2018, 03:59Коментарів: 0 0 Переглядів: 99 99    
Більшість опитаних українців - 69% - пишаються тим, що є громадянами своєї країни.
Майже 70% опитаних українців пишаються своїм громадянством

Про це йдеться у дослідженні соціологічної групи "Рейтинг".

Водночас близько третини опитаних у Донецькій, Луганській, Харківській, Полтавській, Запорізькій та Одеській областях не мають почуття гордості за те, що є громадянами України.



Зазначається, що 74% опитаних відчувають гордість, що вони є мешканцями своєї області, 74% - свого міста/села.

"Найчастіше предметом гордості за свій регіон опитані обирали його природу (43%) та історію (40%).

Традиціями свого краю пишаються 27%, культурою і мистецтвом - 26%, місцевими мешканцями - 22%, визначними пам'ятками - 18%, природніми ресурсами - 14%, визначними людьми - 12%, спортивними досягненнями та кухнею - по 11%", - йдеться у звіті.

Про гордість природою частіше за інших говорили на Київщині, Хмельниччині, Чернігівщині, Волині, Житомирщині, Івано-франківщині та на Закарпатті.

Про гордість історією краю - на Львівщині, Запоріжжі та у Києві, традиціями регіону - на Івано-Франківщині та Львівщині, культурою та мистецтвом - на Київщині та Львівщині.

"Місцевими мешканцями найбільше пишаються на Одещині, а також у Чернігівській, Харківській, Донецькій, Житомирській та Закарпатській областях.

"Визначними пам'ятками - на Донеччині, Київщині, Харківщині, визначними людьми регіону - на Черкащині та Донеччині, спортивними досягненнями - на Донеччині", - зазначає соціологічна група "Рейтинг".


Кухнею та кулінарією найбільше пишаються на Закарпатті, Київщині, Одещині та у Києві, промисловістю - на Дніпропетровщині та Донеччині, сільським господарством - на Чернігівщині та Кіровоградщині, а наукою та освітою - на Харківщині.

Опитування проводилось з 16 листопада по 10 грудня 2018 року серед 40 тисяч повнолітніх мешканців усіх областей, крім окупованих територій.

Похибка на рівні кожної окремої області становить не більше 2,4%, на рівні України - не більше 0,5%.
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