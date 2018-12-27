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ООС: Бойовики обстріляли Гнутове з мінометів, без втрат
|Суспільство | 27-12-2018, 07:38
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|Минулої доби бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню, одного разу застосувавши заборонене Мінськими угодами озброєння. Втрат серед українських військових немає.
Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 27 грудня.
"Зокрема, ворог здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм позицій ОС в районі населеного пункту Гнутове на Маріупольському напрямку", - наголосили у штабі.
Опорні пункти українських військ обстрілювались із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі селищ Красногорівка, Луганське, Піски та в районі населеного пункту Гнутове.
"Для придушення вогневих провокацій противника, підрозділи що обороняються, застосовували чергові вогневі засоби", - підкреслили у прес-центрі.
За даними розвідки, 26 грудня двох окупантів було знищено та одного поранено.
"Протягом поточної доби ворог відкрив вогонь по позиціях українських військових з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі населеного пункту Пищевик.
Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил протягом поточної доби немає", - йдеться у звіті.
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