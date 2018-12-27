ООС: Бойовики обстріляли Гнутове з мінометів, без втрат Суспільство | 27-12-2018, 07:38 0 48 Минулої доби бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню, одного разу застосувавши заборонене Мінськими угодами озброєння. Втрат серед українських військових немає.



Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 27 грудня.



"Зокрема, ворог здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм позицій ОС в районі населеного пункту Гнутове на Маріупольському напрямку", - наголосили у штабі.



Опорні пункти українських військ обстрілювались із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі селищ Красногорівка, Луганське, Піски та в районі населеного пункту Гнутове.



"Для придушення вогневих провокацій противника, підрозділи що обороняються, застосовували чергові вогневі засоби", - підкреслили у прес-центрі.



За даними розвідки, 26 грудня двох окупантів було знищено та одного поранено.



"Протягом поточної доби ворог відкрив вогонь по позиціях українських військових з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі населеного пункту Пищевик.



Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил протягом поточної доби немає", - йдеться у звіті.