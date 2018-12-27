Землетрус на Сицилії: три десятки постраждалих, зруйновані будинки і храми Суспільство | 27-12-2018, 09:55 0 86 Кількість постраждалих в результаті землетрусу потужністю 4,8 бала на Сицилії поблизу Катанії сягла близько 30 осіб, стихія призвела до руйнувань будинків.



Про це повідомляє агентство Reuters, посилаючись на місцевих чиновників.



Землетрус в Італії стався через два дні після виверження вулкана Етна, найвищого і найбільш активного вулкана в Європі. Вулкан викинув величезний стовп попелу в небо і викликав тимчасове закриття аеропорту міста Катанії на східному узбережжі Сицилії.



Землетрус стався о 3:19 ранку 26 грудня. Багато людей були змушені покинути свої будинки і спати в автомобілях.



За відчуттями землетрус видавався дуже потужним, оскільки його епіцентр був відносно неглибоко – на глибині 1 км, заявили чиновники.



Пошкоджень зазнали здебільшого старі будівлі в містах Санта-Венеріна і Цафферана-Етна.



Кілька старовинних церков у цьому районі зазнали найбільших руйнувань. Під час землетрусу вони були порожні.



За словами чиновників, близько 30 осіб отримали поранення, в основному у результаті падіння кам'яної кладки, коли вони втікали зі своїх будинків.



Близько 10 осіб були доставлені в лікарню, іншими потерпілими опікуються друзі і члени родин. Ніхто не травмований серйозно.