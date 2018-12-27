Українців попередили про ожеледицю на дорогах і сильний вітер Суспільство | 27-12-2018, 09:56 0 112 27 грудня на дорогах ожеледиця, попереджає Український гідрометцентр..



Державна служба з надзвичайних ситуацій інформує, що в четвер вранці можливі пориви вітру 15-20 м/с.



Вдень за прогнозом часом сніг, місцями пориви вітру 15-20 м/с, температура підвищиться на півдні та заході, з поширенням на більшу частину території країни – до -3 а то й +3 градусів.

"Такі погодні умови можуть зумовити часткове порушення руху транспорту на автомобільних дорогах та вулицях, а також ускладнюватимуть роботу органів комунального господарства", – наголошує ДСНС.



Крім того, синоптики попередили, що 27 грудня у високогір’ї східної частини Закарпатської області зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).