Діти матимуть можливість зустрітися із Мирославом Скориком Суспільство | 27-12-2018, 11:10 0 65 Завтра, 28 грудня, о 15.00 в Музично-меморіальному музеї ім. Соломії Крушельницької відбудеться творча зустріч Мирослава Скорика з дітьми мистецьких шкіл м. Львова. Діти в затишній атмосфері матимуть змогу поспілкуватися з живою легендою.

Мирослав Михайлович Скорик (нар. 13 липня 1938, Львів, Україна) — композитор і музикознавець, Герой України, народний артист України, лауреат премії ім. Т. Г. Шевченка.



Мирослав Скорик — один з найяскравіших представників сучасного покоління композиторів. Його музика, поєднуючи в собі яскравий національний колорит і сучасну музичну техніку, увійшла до репертуару багатьох українських і зарубіжних виконавців і колективів. Це, зокрема, «Гуцульський триптих» і «Карпатський концерт» для симфонічного оркестру, три фортепіанні та вісім скрипкових концертів, а також концерт для віолончелі з оркестром, сім партит для різних складів, дві сонати для скрипки і фортепіано, численні композиції для фортепіано, скрипки та камерних ансамблів. Широкої популярності здобула його «Мелодія» ля мінор, яка виконується в різних транскрипціях.



Творець Музики, яка змушує серця тріпотіти, а душу — підноситися до захмарних верхів. Це справжнє щастя — перебувати в одному часі й просторі з творцем, чиї шедеври назавжди залишаться у скарбниці української й світової музичної культури.