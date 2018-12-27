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Бойовики зірвали розмінування поблизу пункту "Мар’їнка" – СЦКК

Суспільство | 27-12-2018, 11:15Коментарів: 0 0 Переглядів: 77 77    
27 грудня на ділянці поблизу КПВВ "Мар’їнка" вздовж автомобільної дороги Н15 українські сапери мали проводити роботи з розмінування та виявлення вибухонебезпечних предметів, однак бойовики зірвали їх.

Про це повідомила Українська сторона СЦКК, передає штаб Операції об’єднаних сил.

26 грудня для безпечної роботи представників СММ ОБСЄ та інших фахівців під час проведення запланованих робіт як від Збройних сил України, так і незаконних збройних формувань були надані гарантії дотримання режиму "Тиша".

Планувалося, що роботу саперів, яких зобов’язалася виділити українська сторона, будуть забезпечувати дзеркальний патруль СММ ОБСЄ, а також спостережна група української сторони СЦКК.

На час заходів із розмінування, 27 грудня з 10:00 до виконання робіт, планувалося перекрити рух транспортних засобів і цивільного населення через контрольного пункту в’їзду-виїзду "Мар’їнка", а людям запропонувати скористатися сусідніми КПВВ – "Новотроїцьке" чи "Майорськ".

"На жаль, ввечері 26 грудня, коли всі організаційні заходи були погоджені, представники збройних формувань російських окупаційних військ цинічно в односторонньому порядку зірвали виконання запланованих робіт", – заявляє українська сторона СЦКК.

"У листі до представників СММ ОБСЄ вони зазначили, що відмовляються від своїх зобов’язань і не гарантують дотримання режиму "Тиша" під час робіт по розмінуванню", – додали там.

Українська сторона СЦКК заявляє, що "такі дії окупаційної адміністрації та незаконних збройних формувань Російської Федерації вкотре наражають на небезпеку цивільне населення", і закликає до розуміння небезпеки таких дій.
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