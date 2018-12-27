Працівники Львівської митниці ДФС на «зеленому коридорі» виявили товару на понад 120 тисяч гривень Суспільство | 27-12-2018, 13:18 0 122 thumb=left]http://www.mediastar.net.ua/members/uploads/posts/2018-12/1545909512_viber-image-e3.jpg[/thumb]



Громадянин намагався перемістити товар, який перевищує неоподатковувану норму переміщення через митний кордон України.

Так, громадянин України 1987 року народження, мешканець Львівщини, як водій автомобіля «MERCEDES-BENZ VITO» прибув з Республіки Польщі в Україну. Для перетину кордону в пункті пропуску «Краковець - Корчова» обрав смугу спрощеного митного контролю «зелений коридор», чим заявив про відсутність будь-яких товарів, які підлягають обов’язковому декларуванню та оподаткуванню.

Під час митного контролю у працівників митниці виникла підозра щодо наявності в ньому таких товарів, які підлягають обов’язковому декларуванню та оподаткуванню.

Автомобіль скерували в місце поглибленого огляду транспортних засобів та товарів, де було виявлено 4 телевізори фірми «SAMSUNG». Відповідно до ст. 374 Митного кодексу України цей товар перевищує неоподатковувану норму переміщення через митний кордон України. Його загальна вартість становить 3919,87 Євро, вага – 67,6 кг.

Під час усного опитування громадянин не повідомив про товар, проте згодом визнав себе його власником. Так громадянин порушив встановлений порядок проходження митного контролю в зоні спрощеного митного контролю. Такі дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого статтею 471 Митного кодексу України.

Товар вилучено. Справу скерують до суду.

