Закарпатські митники вилучили в українців 950 пачок цигарок і автомобілі Суспільство | 27-12-2018, 13:20 0 58

В зоні митного контролю митного поста «Тиса» Закарпатської митниці ДФС припинено незаконне вивезення тютюнових виробів двома громадянами України. Українці прямували до Італії на «Volkswagen Transporter» та «Mercedes Sprinter 313 CDI».

Митний контроль громадянин на «VOLKSWAGEN» проходив «зеленим коридором», а громадянин на «MERCEDES» – «червоним».

На підставі наявності ознак облаштування транспортних засобів спеціально виготовленими сховищами, працівники митниці прийняли рішення про проведення поглибленого огляду автомобілів.

Відтак у «Volkswagen Transporter» митники виявили 350 пачок цигарок вітчизняного виробництва, з акцизними марками України. Тютюнові вироби знаходились у конструктивних порожнинах автомобіля, які попередньо піддавалися розбиранню. У «Mercedes Sprinter 313 CDI» – 600 пачок цигарок, які приховувались у спеціально виготовленому тайнику, що знаходився у фальшднищі під підлогою автомобіля, по всій площині салону і багажного відсіку автомобіля.

Загальна вартість виявлених цигарок майже 38 тис. грн, а автомобілів «Volkswagen Transporter» та «Mercedes Sprinter 313 CDI» – близько 394 тис. грн.

Громадяни України вчинили дії спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто з використанням спеціально виготовлених сховищ.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого частиною 1 статті 483 Митного кодексу України.

Наразі складено протоколи про порушення митних правил, автомобілі та цигарки вилучено.

ДФС у Закарпатській області

