ТЮТЮНОВІ КОНТРАБАНДИСТИ НЕ ПОЛИШАЮТЬ СПРОБ НЕЗАКОННОЇ НАЖИВИ Суспільство | 27-12-2018, 13:21 0 71



Державна прикордонна служба продовжує протидіяти злочинним угрупованням, які не полишають надій «господарювати» на кордоні.

На найбільш загрозливих напрямках, зокрема на Закарпатті, прикордонники задіяли додаткові резерви відомства, зокрема підрозділи мобільного загону «ДОЗОР», прикордонні комендатури та кінологів зі службовими собаками, які максимально ущільнили державний кордон. Окрім людських резервів, прикордонники продовжують облаштовувати інженерні загородження, встановлюють так звані спотикачі, малопомітні перешкоди тощо. А для збільшення секторів спостереження, створення додаткових можливостей маневрування силами та засобами під час припинення проявів протиправної діяльності на кордоні проводиться розчистка прикордонної смуги.

Організатори ж злочинних груп, зокрема ті, які займаються тютюновою контрабандою, також кидають неабиякі ресурси, щоб перемістити через кордон товар, що приносить їм надприбутки. Вони використовують оптичні прилади нічного бачення, радіостанції, безпілотні літальні апарати, автомобільну техніку високої прохідності. Крім того, там, де вони не можуть подолати кордон технікою, організовують місцевих жителів для подолання важко прохідної місцевості через гори чи річку з пакунками курива.

І навіть на ділянці, де нещодавно контрабандисти заради наживи вчинили зухвалий наїзд на прикордонника, що призвело до смерті, контрабандисти продовжують відверто чинити злочинні вчинки, аби перемістити товар по той бік кордону.

Чергову таку спробу тютюнової контрабанди зафіксували на цьому напрямку учора ввечері. Так, під час патрулювання прикордонний наряд відділу «Ділове» Мукачівського загону помітив неподалік річки Тиса, якою проходить кордон з Румунією, групу осіб з пакунками. Законні вимоги наряду припинити правопорушення невідомі проігнорували і тільки після попереджувального пострілу, почали кидали пакунки та вдались до втечі. Тікаючи від прикордонників зловмисники залишили 12 пакунків з майже 6 тисячами пачок сигарет.

Виявлений тютюн доставили до прикордонного підрозділу та згодом передадуть співробітникам ДФС. Наразі тривають заходи зі встановлення осіб, причетних до незаконної оборудки на кордоні.

Державна прикордонна служба ще раз наголошує, що військовослужбовці Держприкордонслужби у тісній співпраці з іншими правоохоронними органами консолідованими діями й надалі будуть виключно жорстко реагувати на злочинні дії контрабандистів, а, у разі виникнення загрози життю та здоров’ю правоохоронців, будуть діяти адекватно, в тому числі і застосовувати зброю, в межах діючого законодавства.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



