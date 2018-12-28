|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
На Хустщині шахраї від імені податківців вимагають гроші
|Суспільство | 27-12-2018, 17:38
| 0 90
|
Невідомі особи здійснюють дзвінки та надсилають смс-повідомлення суб’єктам господарювання м. Хуст та району, представляючись начальником Хустського управління ГУ ДФС у Закарпатській області, або особою від його імені.
Зокрема, зловмисники просять перерахувати кошти на банківський рахунок.
У зв’язку з цим, просимо громадян, при наявності таких фактів, звертатись до органів МВС за номером телефону «102».
ДФС у Закарпатській області
|
|
| Останні новини
|
|21:58
|А. Садовий: «Моє завдання — це не допускати корупцію»
|21:57
|«Це велика гордість для міста, що відновили фонтан, який не працював 70 років», — Андрій Садовий
|21:56
|А. Садовий: «Львів для України — одне з найбільш важливих міст, бо ми у певній мірі сьогодні є двигуном»
|21:55
|Андрій Садовий: «Місто — це люди, бо саме вони його творять»
|21:55
|«Робота дуже велика робиться, але держава створює нам цікаву ситуацію», — А. Садовий
|21:54
|«Наше завдання, щоб всі парки міста привести до пуття — ця справа у пріоритеті», — А. Садовий
|21:13
|А. Садовий: «Ми інвестуємо в дітей, тому що мудрі діти — мудра країна»
|18:29
|У Львівській митниці ДФС за новим законом оформили майже 3 тисячі авто До Держбюджету скеровано майже 162 мільйони гривень.
|18:27
|Управлінням транспорту складено близько 30 актів за невиконання умов договору перевізниками на міських маршрутах
|18:26
|З суботи, 29 грудня, ЛК «АТП-1» випустить 12-метрові автобуси на маршрут № 45