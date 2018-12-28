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Полозов: Визнавши себе військовополоненими, моряки зламали плани Москви

Суспільство | 28-12-2018, 06:58Коментарів: 0 0 Переглядів: 96 96    
Першопочаткове завдання команди адвокатів захоплених російськими військовими в районі Керченської протоки українських моряків на даний момент вирішена.

Про це заявив адвокат Микола Полозов, який координує роботу команди адвокатів українських моряків, повідомляє Укрінформ.

"Те, що всі захоплені Росією українські моряки назвали себе військовополоненими, показує: плани російської влади розділити, дезорієнтувати захоплених у полон моряків провалилися. Таким чином, первинне завдання команди адвокатів на даний момент вирішене. І це допоможе в подальшій боротьбі за їхнє звільнення", - сказав Полозов.

Він нагадав, що відразу ж після захоплення українських моряків влада РФ доклала багато зусиль, щоб розділити їх, не дати доступу незалежним адвокатам, "підсунути" своїх адвокатів, які давали б сумнівні поради. Метою було домогтися, щоб українські моряки визнали провину, "зізналися" у кримінальному злочині.

Адвокат пояснив, що в таких умовах втрачали всякий сенс політичні переговори про їх звільнення, апеляції до 3-ї Женевської конвенції (щодо поводження з військовополоненими).

"За дуже короткий термін вдалося сформувати єдину команду захисників. Важливо, що в цих умовах оперативно спрацювала, мобілізувалася українська влада. Далі за 2,5 тижні всі адвокати зуміли увійти в справу в рамках єдиної стратегії", - зазначає Полозов.

За його словами, це, а також те, що всі українські моряки назвали себе військовополоненими, призводить до того, що дану справу тепер слід розглядати у відповідності з нормами міжнародного права.

А це в свою чергу "позбавляє люфту" деяких європейських політиків, які будуть змушені визнати, що в керченський інцидент саме Росія порушила норми міжнародного права, вперше за роки гібридної війни прямо відкривши вогонь по українських військових і захопивши в полон українських військовослужбовців, додав він.

"У цих умовах простіше буде консолідувати позицію міжнародного співтовариства. І тут, так само, як і в попередніх справах, політично мотивованих справах, діє закономірність. Чим більш скоординованим і сильнішим буде тиск на Кремль, тим більше шанси на звільнення українських моряків", - резюмує адвокат.
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