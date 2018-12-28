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Потужний вибух у Нью-Йорку забарвив небо у синій колір
|Суспільство | 28-12-2018, 09:39
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|Вибух у Нью-Йорку забарвив небо над містом яскраво-блакитним сяйвом, спричинивши пожежу та відключення електрики в декількох районах і аеропорту LaGuardia.
Про це повідомив телеканал NBC News.
Як з’ясувалось, вибухнув один з трансформаторів енергетичного підприємства Con Edison. В результаті залишився без освітлення аеропорт LaGuardia, а також виникли затримки руху метро.
Місцеві жителі повідомили, що вогонь освітив нічне небо настільки яскраво, що на короткий час здалося, що на дворі день.
Представники поліції Нью-Йорка заявили, що причиною вибуху є несправність обладнання, ніяких ознак втручання ззовні немає.
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