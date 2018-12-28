Війна на Донбасі: 8 обстрілів за добу, бійці ООС взяли у полон бойовика терористів Суспільство | 28-12-2018, 09:42 0 57 Минулої доби російські окупаційні війська 8 разів порушили режим припинення вогню. При цьому зафіксовано 3 випадки застосування забороненого Мінськими угодами озброєння.



Про це повідомляє прес-центр ООС.



Зокрема, ворог здійснив обстріли з мінометів калібру 82 мм поблизу селища Кримське на Луганському напрямку, в районі селища Піски – на Донецькому напрямку та з мінометів калібру 120 мм в районі населеного пункту Гнутове на Маріупольському.



Опорні пункти українських військ були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі селища Новозванівка на Попаснянському напрямку, поблизу міста Авдіївка та населеного пункту Березове на Донецькому напрямку, в районі населених пунктів Харчовик, Водяне на Маріупольському напрямку.



Для придушення вогневих провокацій противника підрозділи ООС застосовували чергові вогневі засоби.



Протягом минулої доби один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.



За даними розвідки, 27 грудня одного окупанта було знищено та двох поранено. Крім того, одного представника НЗФ взято в полон.



Протягом поточної доби ворог відкрив вогонь по позиціях українських військових з мінометів калібру 82 мм поблизу селища Новотошківське, що на Луганському напрямку та поблизу населеного пункту Гнутове на Маріупольському напрямку. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил протягом поточної доби немає.