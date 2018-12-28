Водіїв попередили про ожеледицю Суспільство | 28-12-2018, 09:43 0 51 Проїзд дорогами державного значення повністю забезпечено, однак у п’ятницю на дорогах більшості областей прогнозують ожеледицю.



Про це 28 грудня повідомляє Укравтодор.



Наразі стан покриття на дорогах державного значення в більшості областей мокрий та частково засніжений.



"Дорожніми організаціями виконуються роботи по обробленню ділянок доріг протиожеледними матеріалами та розчищення покриття доріг та узбіч на повну ширину від залишків снігу", - зазначили у відомстві.



При цьому повідомляється, що на дорогах М-03 Київ – Харків – Довжанський та М-22 Полтава – Олександрія в Полтавській області наявна значна кількість великовагових автомобілів на стоянках.



Також у нічний час доби періодично виникали ускладнення в русі з причини затримок великовагового транспорту на небезпечних ділянках доріг у Полтавській області (М-22 Полтава – Олександрія, Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя – Маріуполь в Кременчуцькому районі та Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка в районі м. Кобеляки).



Також зранку 28 грудня в західних областях очікують дощ при температурі повітря +1+3°С, у Житомирській, Київській, Черкаській, Дніпропетровській та Донецькій областях місцями дрібний сніг, в решті областей без опадів.



Температура повітря в Україні коливатиметься від -2° до -10°С.



За прогнозами синоптиків Гідрометцентру, 28 грудня вдень на більшій території Україні мокрий сніг та дощ. Температура повітря -4 +1°С. На дорогах більшості областей місцями ожеледиця.



31 грудня очікується невеликий сніг, на заході країни помірний сніг, подекуди з дощем.



Перший день 2019 року принесе слабкий сніг, лише у східних та більшості південних областей буде без опадів.