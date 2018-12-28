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У військовій частині вибухнув котел: 20-річний строковик у важкому стані
|Суспільство | 28-12-2018, 10:39
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|У котельні однієї з військових частин оперативного командування "Південь" стався розрив котла, в результаті події один солдат отримав опіки й чисельні травми.
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
"Військовослужбовця негайно було госпіталізовано й надано невідкладну медичну допомогу", - зазначили у відомстві.
Про випадок уже поінформували батьків строковика.
"Наразі стан солдата лікарі характеризують як тяжкий", - додали у командуванні.
Повідомляється, що за даним фактом порушено кримінальне провадження, проводяться слідчі дії.
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