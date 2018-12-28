ПРИКОРДОННИКИ ВИЯВИЛИ ПОБЛИЗУ КОРДОНУ КВАДРОКОПТЕР...

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: п'ятниця, 28/12/2018 Львів інвестує кошти в розвиток інфраструктури Винник, Брюхович та Рудно...>> У Львові відбудеться великий Різдвяний обід з безхатченками...>> Робота громадського транспорту у новорічні свята: трамваї № 3, 6 і 8 курсуватимуть у новорічну ніч, а автобусні маршрути 1 січня працюватимуть за графіком вихідного дня...>> Чергові бригади комунальних підприємств працюватимуть на вихідних...>> За вчорашній день інспектори з паркування виписали 135 постанов...>> У новорічну ніч містян запрошують на театралізоване дійство перед Оперою...>> Працівники Львівської митниці ДФС вдруге за добу знайшли сховок у паливному баку автомобіля...>> Роботодавцям необхідно здійснити річний перерахунок ПДФО...>> Підсумки року 2018: важливі події року...>> У Львові підписали договір з компанією, яка займеться дегазацією Грибовицького сміттєзвалища...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Гриценко про напад на нього: Це і є твоя мобілізація, Петре?...
 >>> 
Клімкін пояснив, чому не треба розривати дипвідносини з РФ...
 >>> 
Олександр Ганущин прозвітував про третій рік роботи Львівської обласної ради VІІ скликання...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Зловмиснику, який побив працівницю поліції, повідомлено про підозру на Львівщині...
27-12-2018, 11:08  >>> 
Львів’янин, якого підозрюють у побитті до смерті товариша, опинився на лаві підсудних...
27-12-2018, 11:08  >>> 
У Миколаєві судитимуть чергового злодія...
27-12-2018, 11:07  >>> 
   Здоров'яЗдоров
У Міському пологовому будинку № 1 побільшало обладнання...
27-12-2018, 18:25  >>> 
Медикам із Львівщини присвоїли звання «Заслужений лікар України»...
27-12-2018, 14:34  >>> 
Захворюваність на кір продовжує зростати - МОЗ...
27-12-2018, 03:51  >>> 

ПРИКОРДОННИКИ ВИЯВИЛИ ПОБЛИЗУ КОРДОНУ КВАДРОКОПТЕР

Суспільство | 28-12-2018, 11:18Коментарів: 0 0 Переглядів: 80 80    


Квадрокоптер, за допомогою якого ймовірно здійснювалось відстеження руху прикордонних нарядів, виявили учора ввечері прикордонники Мукачівського загону.
Під час перевірки оперативної інформації про можливу протиправну діяльність на кордоні, військовослужбовці відділення "Вилок" поблизу населеного пункту Тисобикень зафіксували характерний звук безпілотного літального апарату. Прикордонники розпочали стеження, у ході якого безпілотник вдалось виявити та затримати.
Квадрокоптер доставили до прикордонного підрозділу. Наразі тривають заходи по з'ясуванню кола осіб причетних до використання безпілотного літального апарату поблизу кордону.

Прес-служба .Мукачівського прикордонного загону
   Новини по темі: Суспільство
Працівники Львівської митниці ДФС вдруге за добу знайшли сховок у паливному баку автомобіля...
28-12-2018, 13:12  >>> 
ПРИКОРДОННИКИ ВИЯВИЛИ ПОБЛИЗУ КОРДОНУ КВАДРОКОПТЕР...
28-12-2018, 11:18  >>> 
У військовій частині вибухнув котел: 20-річний строковик у важкому стані...
28-12-2018, 10:39  >>> 
ПОЛЯК НАМАГАВСЯ ВИВЕЗТИ СТАРОВИННІ РЕЧІ...
28-12-2018, 10:30  >>> 
АВТО ЗАПРАВЛЕНЕ «БУРШТИНОМ»...
28-12-2018, 09:47  >>> 
Водіїв попередили про ожеледицю...
28-12-2018, 09:43  >>> 
Війна на Донбасі: 8 обстрілів за добу, бійці ООС взяли у полон бойовика терористів...
28-12-2018, 09:42  >>> 
   АктуальноАктуально
Сьогодні минає термін дії воєнного стану в Україні...
26-12-2018, 09:39  >>> 
Усі ми єдині у захисті своєї Української держави, - Святійший і Блаженнійший Філарет І...
21-12-2018, 22:39  >>> 
ПЕРШИМИ ВИФЛЕЄМСЬКИЙ ВОГОНЬ МИРУ ЗУСТРІЛИ ПРИКОРДОННИКИ...
19-12-2018, 17:06  >>> 
   ПолітикаПолітика
Окупанти в Криму заявили, що побудували огорожу від України...
28-12-2018, 09:37  >>> 
ЗМІ: виявлено докази, що Коен міг зустрічатися з росіянами в Чехії...
28-12-2018, 08:09  >>> 
Сторінку Єльченка у Твіттері намагалися зламати...
28-12-2018, 07:01  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Роботодавцям необхідно здійснити річний перерахунок ПДФО...
28-12-2018, 12:25  >>> 
Курс валют: гривня "просіла"...
28-12-2018, 10:38  >>> 
Російський алюмінієвий гігант призначив нового голову правління, щоб вийти з-під санкцій США...
28-12-2018, 09:43  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Працівники Львівської митниці ДФС вдруге за добу знайшли сховок у паливному баку автомобіля...
28-12-2018, 13:12  >>> 
ПРИКОРДОННИКИ ВИЯВИЛИ ПОБЛИЗУ КОРДОНУ КВАДРОКОПТЕР...
28-12-2018, 11:18  >>> 
У військовій частині вибухнув котел: 20-річний строковик у важкому стані...
28-12-2018, 10:39  >>> 
   ВладаВлада
Порошенко прийняв вірчі грамоти у посла Угорщини...
28-12-2018, 09:41  >>> 
Адвокат: Трамп більше не буде відповідати на питання спецпрокурора Мюллера...
28-12-2018, 07:02  >>> 
Підсумки 2018 року: відкрита влада...
27-12-2018, 14:32  >>> 
   КультураКультура
Ще три парафії УПЦ МП на Вінниччині приєдналися до ПЦУ...
28-12-2018, 09:44  >>> 
В Органному залі відкриють виставку Івана Дудича «Історі●Я»...
27-12-2018, 14:30  >>> 
Лауреатам у галузі культури, літератури, мистецтва, журналістики та архітектури вручили обласну премію...
26-12-2018, 18:29  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
13:47 Львів інвестує кошти в розвиток інфраструктури Винник, Брюхович та Рудно
13:46 У Львові відбудеться великий Різдвяний обід з безхатченками
13:45 Робота громадського транспорту у новорічні свята: трамваї № 3, 6 і 8 курсуватимуть у новорічну ніч, а автобусні маршрути 1 січня працюватимуть за графіком вихідного дня
13:45 Чергові бригади комунальних підприємств працюватимуть на вихідних
13:44 За вчорашній день інспектори з паркування виписали 135 постанов
13:43 У новорічну ніч містян запрошують на театралізоване дійство перед Оперою
13:12 Працівники Львівської митниці ДФС вдруге за добу знайшли сховок у паливному баку автомобіля
12:25 Роботодавцям необхідно здійснити річний перерахунок ПДФО
12:22 Підсумки року 2018: важливі події року
12:21 У Львові підписали договір з компанією, яка займеться дегазацією Грибовицького сміттєзвалища

   Анонси
У неділю відбудеться благодійний концерт «Пісні бабці Стефи»...
18-12-2018, 16:37  >>> 
!!! АНОНС !!!...
18-12-2018, 12:09  >>> 
Львівська політехніка відзначає кращих студентів-дослідників та розробників...
18-12-2018, 10:46  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования