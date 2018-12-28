ПРИКОРДОННИКИ ВИЯВИЛИ ПОБЛИЗУ КОРДОНУ КВАДРОКОПТЕР Суспільство | 28-12-2018, 11:18 0 80



Квадрокоптер, за допомогою якого ймовірно здійснювалось відстеження руху прикордонних нарядів, виявили учора ввечері прикордонники Мукачівського загону.

Під час перевірки оперативної інформації про можливу протиправну діяльність на кордоні, військовослужбовці відділення "Вилок" поблизу населеного пункту Тисобикень зафіксували характерний звук безпілотного літального апарату. Прикордонники розпочали стеження, у ході якого безпілотник вдалось виявити та затримати.

Квадрокоптер доставили до прикордонного підрозділу. Наразі тривають заходи по з'ясуванню кола осіб причетних до використання безпілотного літального апарату поблизу кордону.



Прес-служба .Мукачівського прикордонного загону

