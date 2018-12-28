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Єдиний внесок з 1 січня 2019 року

Суспільство | 28-12-2018, 14:58Коментарів: 0 0 Переглядів: 429 429    


Головне управління ДФС у Львівській області повідомляє, що з 01 січня 2019 року наберуть чинності зміни до Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон № 2464) щодо розміру та порядку обчислення єдиного внеску, внесені Законом України від 23 листопада 2018 року № 2628-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів», а саме:
1. Єдиний внесок для фізичних осіб-підприємців, у тому числі і для тих, які обрали спрощену систему оподаткування, в яких працюють особи з інвалідністю, встановлюється у розмірі 8,41 відсотка визначеної пунктом 1 частини першої статті 7 Закону № 2464 бази нарахування єдиного внеску для працюючих осіб з інвалідністю.
2. Максимальна база нарахування єдиного внеску становитиме 15 розмірів мінімальної заробітної плати (МЗП) (15 х 4173 грн. = 62 595 гривень).
3. Мінімальний розмір єдиного внеску (мінімальний страховий внесок у 2019 році) дорівнюватиме: 4173 грн. х 22 % = 918,06 гривень.
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