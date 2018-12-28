До відома платників податку на нерухоме майно!...

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: п'ятниця, 28/12/2018 З метою реалізації вимог законів України №№2611-VIII та 2612-VIII...>> У Львові триває щорічна благодійна акція «Різдвяна свічка»...>> Цьогоріч у Львові відремонтували понад 50 ліфтів...>> ЛКП «Лев» отримав крематор для тварин...>> «Львівщина є першою серед областей України по укладанню договорів з НСЗУ», - Ірина Микичак...>> “Доступні ліки”: з початку року програмою скористались понад 700 тисяч осіб...>> На підприємстві Львівщини випустили 1000-ний вагон...>> У Жовкві відкрили інклюзивно-ресурсний центр...>> Львівщина попрощалась із Героєм Євгеном Тоненьковим...>> До уваги сільгосппідприємств: з 1 січня відбудуться зміни в земельному законодавстві...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Гриценко про напад на нього: Це і є твоя мобілізація, Петре?...
 >>> 
Клімкін пояснив, чому не треба розривати дипвідносини з РФ...
 >>> 
Олександр Ганущин прозвітував про третій рік роботи Львівської обласної ради VІІ скликання...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Зловмиснику, який побив працівницю поліції, повідомлено про підозру на Львівщині...
27-12-2018, 11:08  >>> 
Львів’янин, якого підозрюють у побитті до смерті товариша, опинився на лаві підсудних...
27-12-2018, 11:08  >>> 
У Миколаєві судитимуть чергового злодія...
27-12-2018, 11:07  >>> 
   Здоров'яЗдоров
«Львівщина є першою серед областей України по укладанню договорів з НСЗУ», - Ірина Микичак...
28-12-2018, 15:48  >>> 
“Доступні ліки”: з початку року програмою скористались понад 700 тисяч осіб...
28-12-2018, 15:47  >>> 
У Міському пологовому будинку № 1 побільшало обладнання...
27-12-2018, 18:25  >>> 

До відома платників податку на нерухоме майно!

Суспільство | 28-12-2018, 14:58Коментарів: 0 0 Переглядів: 79 79    

Личаківське управління ГУ ДФС у Львівській області інформує, що станом на 01.12.2018 року Личаківським управлінням сформовано 19,5 тисяч податкових повідомлень - рішень про сплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, заборгованість із сплати цього податку становить 5,5 млн. гривень.
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки нараховується на підставі відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
Основною причиною такої заборгованості є те, що повідомлення-рішення на сплату податку відповідно до податкового законодавства надсилаються платникам за місцем їх податкової адреси. Інформація щодо податкової адреси – це інформація внесена до інформаційних баз фіскальної служби на момент, коли громадяни звертались до фіскальних органів з метою отримання ідентифікаційних кодів. Протягом місяця після зміни місця реєстрації громадянин зобов’язаний повідомити про такі зміни контролюючий орган, де він поставлений на облік. Якщо платник не повідомляє ДФС про зміну реєстрації – податкове повідомлення - рішення надсилається на адресу, інформація про яку міститься в контролюючому органі, тобто стару адресу. Таким чином платник не ознайомлений із сумою проведених нарахувань податку, виникає заборгованість, штрафні санкції, пеня, арешт майна боржника.
Громадяни, у яких змінилися реєстраційні дані, зобов’язані надати в державну податкову інспекцію за місцем реєстрації заяву за формою № 5 ДР про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків.
Звертаємо Вашу увагу, що інформацію щодо нарахованих сум податку на нерухоме майно можна отримати в залі надання консультацій ГУ ДФС у Львівській області за адресою: м.Львів, вул.Стрийська, 35, перший поверх або зателефонувавши за номерами телефонів відповідальних працівників за проведення нарахувань податку, які розміщені на веб-сайті ГУ ДФС у Львівській області в розділі «Анонси» в матеріалі «Платникам податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у 2018 році».




Сектор організаційної роботи
Личаківського управління ГУ ДФС у Львівській області
   Новини по темі: Суспільство
З метою реалізації вимог законів України №№2611-VIII та 2612-VIII...
28-12-2018, 17:00  >>> 
У Жовкві відкрили інклюзивно-ресурсний центр...
28-12-2018, 15:46  >>> 
Львівщина попрощалась із Героєм Євгеном Тоненьковим...
28-12-2018, 15:45  >>> 
До уваги сільгосппідприємств: з 1 січня відбудуться зміни в земельному законодавстві...
28-12-2018, 15:41  >>> 
До відома платників податку на нерухоме майно!...
28-12-2018, 14:58  >>> 
Єдиний внесок з 1 січня 2019 року...
28-12-2018, 14:58  >>> 
Працівники Львівської митниці ДФС вдруге за добу знайшли сховок у паливному баку автомобіля...
28-12-2018, 13:12  >>> 
   АктуальноАктуально
Сьогодні минає термін дії воєнного стану в Україні...
26-12-2018, 09:39  >>> 
Усі ми єдині у захисті своєї Української держави, - Святійший і Блаженнійший Філарет І...
21-12-2018, 22:39  >>> 
ПЕРШИМИ ВИФЛЕЄМСЬКИЙ ВОГОНЬ МИРУ ЗУСТРІЛИ ПРИКОРДОННИКИ...
19-12-2018, 17:06  >>> 
   ПолітикаПолітика
Окупанти в Криму заявили, що побудували огорожу від України...
28-12-2018, 09:37  >>> 
ЗМІ: виявлено докази, що Коен міг зустрічатися з росіянами в Чехії...
28-12-2018, 08:09  >>> 
Сторінку Єльченка у Твіттері намагалися зламати...
28-12-2018, 07:01  >>> 
   Діловий світДіловий світ
На підприємстві Львівщини випустили 1000-ний вагон...
28-12-2018, 15:47  >>> 
Роботодавцям необхідно здійснити річний перерахунок ПДФО...
28-12-2018, 12:25  >>> 
Курс валют: гривня "просіла"...
28-12-2018, 10:38  >>> 
   СуспільствоСуспільство
З метою реалізації вимог законів України №№2611-VIII та 2612-VIII...
28-12-2018, 17:00  >>> 
У Жовкві відкрили інклюзивно-ресурсний центр...
28-12-2018, 15:46  >>> 
Львівщина попрощалась із Героєм Євгеном Тоненьковим...
28-12-2018, 15:45  >>> 
   ВладаВлада
Порошенко прийняв вірчі грамоти у посла Угорщини...
28-12-2018, 09:41  >>> 
Адвокат: Трамп більше не буде відповідати на питання спецпрокурора Мюллера...
28-12-2018, 07:02  >>> 
Підсумки 2018 року: відкрита влада...
27-12-2018, 14:32  >>> 
   КультураКультура
Ще три парафії УПЦ МП на Вінниччині приєдналися до ПЦУ...
28-12-2018, 09:44  >>> 
В Органному залі відкриють виставку Івана Дудича «Історі●Я»...
27-12-2018, 14:30  >>> 
Лауреатам у галузі культури, літератури, мистецтва, журналістики та архітектури вручили обласну премію...
26-12-2018, 18:29  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
17:00 З метою реалізації вимог законів України №№2611-VIII та 2612-VIII
16:33 У Львові триває щорічна благодійна акція «Різдвяна свічка»
16:32 Цьогоріч у Львові відремонтували понад 50 ліфтів
16:31 ЛКП «Лев» отримав крематор для тварин
15:48 «Львівщина є першою серед областей України по укладанню договорів з НСЗУ», - Ірина Микичак
15:47 “Доступні ліки”: з початку року програмою скористались понад 700 тисяч осіб
15:47 На підприємстві Львівщини випустили 1000-ний вагон
15:46 У Жовкві відкрили інклюзивно-ресурсний центр
15:45 Львівщина попрощалась із Героєм Євгеном Тоненьковим
15:41 До уваги сільгосппідприємств: з 1 січня відбудуться зміни в земельному законодавстві

   Анонси
У неділю відбудеться благодійний концерт «Пісні бабці Стефи»...
18-12-2018, 16:37  >>> 
!!! АНОНС !!!...
18-12-2018, 12:09  >>> 
Львівська політехніка відзначає кращих студентів-дослідників та розробників...
18-12-2018, 10:46  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования