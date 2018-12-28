До відома платників податку на нерухоме майно! Суспільство | 28-12-2018, 14:58 0 79

Личаківське управління ГУ ДФС у Львівській області інформує, що станом на 01.12.2018 року Личаківським управлінням сформовано 19,5 тисяч податкових повідомлень - рішень про сплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, заборгованість із сплати цього податку становить 5,5 млн. гривень.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки нараховується на підставі відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Основною причиною такої заборгованості є те, що повідомлення-рішення на сплату податку відповідно до податкового законодавства надсилаються платникам за місцем їх податкової адреси. Інформація щодо податкової адреси – це інформація внесена до інформаційних баз фіскальної служби на момент, коли громадяни звертались до фіскальних органів з метою отримання ідентифікаційних кодів. Протягом місяця після зміни місця реєстрації громадянин зобов’язаний повідомити про такі зміни контролюючий орган, де він поставлений на облік. Якщо платник не повідомляє ДФС про зміну реєстрації – податкове повідомлення - рішення надсилається на адресу, інформація про яку міститься в контролюючому органі, тобто стару адресу. Таким чином платник не ознайомлений із сумою проведених нарахувань податку, виникає заборгованість, штрафні санкції, пеня, арешт майна боржника.

Громадяни, у яких змінилися реєстраційні дані, зобов’язані надати в державну податкову інспекцію за місцем реєстрації заяву за формою № 5 ДР про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків.

Звертаємо Вашу увагу, що інформацію щодо нарахованих сум податку на нерухоме майно можна отримати в залі надання консультацій ГУ ДФС у Львівській області за адресою: м.Львів, вул.Стрийська, 35, перший поверх або зателефонувавши за номерами телефонів відповідальних працівників за проведення нарахувань податку, які розміщені на веб-сайті ГУ ДФС у Львівській області в розділі «Анонси» в матеріалі «Платникам податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у 2018 році».









Сектор організаційної роботи

Личаківського управління ГУ ДФС у Львівській області







